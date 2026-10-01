Aldaia coloca las barreras antiinundaciones y otros pueblos de la zona dana se preparan para el episodio de lluvias

La localidad valenciana de Aldaia, una de las poblaciones afectadas por la dana de octubre de 2024, coloca las barreras antiinundaciones en el barranco tras la alerta roja por lluvias decretara este 1 de octubre de 2026. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Aldaia, una de las poblaciones afectadas por la dana de octubre de 2024, ha colocado este jueves, ante la alerta primero naranja y después roja decretada por las lluvias y tormentas que se esperan en las provincias de Castellón y Valencia, las barreas antiinundaciones en el barranco de la Saleta para evitar desbordamientos.

A esta medida se unen otras adoptadas por este municipio ante esa alerta, similares a las que han tomado por el mismo motivo otras poblaciones afectados por la dana --Alaquàs, Torrent, Catarroja, Picanya, Sedaví, Benetússer, Riba-roja, Paiporta, Chiva o Albal-- como suspender la actividades de los colegios y de los centros municipales, cerrar parques, jardines y cementerios y pedir que no se estacione en determinadas zonas y que se permanezca en pisos altos.

Todas las administraciones locales de estas y otras poblaciones, que han celebrado reuniones del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL), han señalado, a través de sus redes sociales y páginas web, que estarán pendientes de las actualizaciones de datos a través de las cuentas oficiales la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y del 112, Emergencias de la Generalitat.

Asimismo, reclaman a la ciudadanía que mantenga la precaución, evite desplazamientos innecesarios, no circule por barrancos o zonas inundables y que se mantenga informada exclusivamente a través de los canales oficiales.

El alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, ha destacado, en declaraciones a Europa Press Televisión, la decisión de su consistorio de colocar las barreras antiinundaciones en los laterales de La Saleta.

"Ante el nivel rojo, primer nivel de comportas para que el barranco esté canalizado. Hemos bajado la cota a 1,40. Eso facilita que el caudal pueda salir fuera del municipio. Y ante la alerta roja y la imprevisión de lo que pueda pasar, vamos a prepararnos para instalar el primer nivel de compuestas", ha expuesto.

Luján ha resaltado, asimismo, que durante la mañana de esta jornada se ha estado "avisando con un bando móvil para que en la zona colindante con el barranco los vehículos --estacionados-- se retiren". "Es importante que se retiren con tiempo" y que se dejen en "zonas altas" de la localidad, ha apuntado.

"Hay nivel rojo para la tarde-noche. Y aquí tenemos un doble problema: el agua que pueda caer aquí y el agua que cae arriba y puede venir" hacia Aldaia, ha explicado el responsable municipal, que ha afirmado que esa es la "combinación" que "de forma desastrosa e increíble pasó con la dana" de hace dos años.

"No sabemos la envergadura. Por tanto, ante esa previsión de alerta roja, todas las medidas preventivas", ha remarcado Guillermo Luján.

"FUNDAMENTAL" Y "CLAVE"

El primer edil ha subrayado además que es "fundamental avisar a la gente y sensibilizarla para que, especialmente la más vulnerable, la que tiene movilidad reducida, esté en los pisos altos", sobre todo, "durante la tarde en la zona crítica". En esta línea ha considerado también "fundamental" y "clave" cuestiones como esta para garantizar "la protección de las personas" en "este plan de actuación".

Luján ha insistido en tener en cuenta y fomentar "la cultura de la emergencia" entre la ciudadanía y ha pedido en este contexto que se evite el uso del coche. "Evitemos el drama de las vidas humanas" en peligro, ha apostillado.

El alcalde ha comentado, asimismo, que tanto la recepción este jueves por la mañana del ES-Alert para trasladar la alerta roja por lluvias y tormentas a la población como la llegada de temporales de este tipo generan sensación de "angustia" entre muchas personas y "recuerdos" de lo que pasó con la dana de 2024. "La gente, incluso llorando, preocupada. Mucha preocupación. Y vamos a ver", ha apostillado.

Guillermo Luján ha comentado que en el caso de su municipio la suspensión de las actividades en centros municipales y colegios se mantendrá, en principio, hasta mediodía de mañana". "De momento, suspendido todo y si se alarga, lógicamente, ampliaremos", ha indicado.

"Estamos expectantes, pendientes y, sobre todo, a tenor de la dirección de la Emergencia, del 112, que es el Centro de Coordinación de Emergencias, el que debe dirigir", ha afirmado el primer edil. "Es importante que la dirección nos marque una línea homogénea", ha remarcado Luján, que ha pedido "una hoja de ruta clara y coordinada" y una "dirección única" para actuar y tomar decisiones como la referida al cierre de los colegios.

Por su parte, el Ayuntamiento de Alaquàs, como ha hecho el resto de los citados, ha activado y reforzado los protocolos preventivos de emergencia ante los avisos y alertas vigentes y con el fin de "mitigar los efectos de las lluvias, evitar las acumulaciones de agua y garantizar la seguridad en la vía pública ante posibles temporales".

"INTENSIVA Y EXTRAORDINARIA"

Este consistorio, que ha destacado la limpieza "intensiva y extraordinaria" de imbornales y alcantarillado en los puntos más críticos, ha agregado que se han asegurado con sacos de arena y otros elementos los accesos a los edificios municipales, a los centros escolares y a instalaciones vulnerables, además de asegurar los falcados de las obras en ejecución.

A esto se suman la revisión de cunetones y acequias de la Alameda Norte, Sector VI y la Purísima con la retirada de basuras y residuos, la "exhaustiva revisión" del arbolado de los parques, jardines y juegos infantiles y la retirada de ramas peligrosas, restos de poda, señales y vallas, y el cierre de las fuentes ornamentales.

Alaquàs ha cerrado a partir de las 13.00 horas centros municipales y vigila lechos y barrancos y ha reforzado el equipo municipal de emergencias y la Policía Local.

El Ayuntamiento de Torrent ha suspendido desde las 14.00 horas y hasta que finalice la alerta roja todas las actividades municipales y las que se hagan al aire libre, además de mantener cerrados parques y jardines, áreas recreativas e instalaciones deportivas exteriores. También ha suspendido el mercado ambulante de este viernes y mantiene un dispositivo de vigilancia de barrancos y puntos sensibles como pasos inferiores, zonas de escorrentías o zonas inundables.

El consistorio de Picanya ha ordenado el cierre de todos los centros educativos y municipales desde las 15.00 horas de este jueves y Chiva lo ha hecho a partir de las 12.30 horas. El Ayuntamiento de Catarroja, además de adoptar medidas como las citadas, ha recomendado no aparcar en el centro de la avenida de la Rambleta.