Aldaia coloca sacos en el entorno del barranco como "muro de contención" ante una nueva DANA

El alcalde plantea que haya una "visión general" de la movilidad educativa para no tomar "decisiones que sean erróneas"

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Aldaia (Valencia) se prepara ante la nueva dana prevista a partir de este miércoles con la colocación de sacos en el entorno del barranco que se desbordó hace dos semanas, el 29 de octubre, durante el trágico temporal que afectó a gran parte de la provincia.

El alcalde de la población, Guillermo Luján, ha expresado, en declaraciones a Europa Press Televisión, su "preocupación". "Hay un aviso de una nueva dana, no tenemos más información, no sabemos la cantidad de caudal que va a venir. En el año 2022 fue la última dana importante, el caudal fue 225 metros cúbicos, el 29 de octubre, hace dos semanas, fueron 2.200, 10 veces más, eso fue un tsunami", ha incidido.

El primer edil ha comentado que cada año, para gestionar las gotas frías que afectan al casco urbano, se suelen poner protecciones en los túneles y en las calles, unas compuertas para canalizar el agua del barranco de Saleta hacia el río Turia.

Sin embargo, en esta ocasión, "como están destrozadas porque los arrasó ese tsunami, pues evidentemente estamos desprotegidos". "Y ante esa desprotección, nos buscamos la vida como estamos haciendo estas semanas", ha apostillado.

De este modo, el municipio ha decido instalar esta mañana sacos de arena en el entorno del barranco, como "muro de contención" y para "intentar canalizar el agua, que no sabemos si va a venir o no, pero en la incertidumbre de la información precisa, vamos a tomar esta medida". "Y toquemos madera, que no haya más tragedias, que ya está bien", ha exclamado.

También como medida de prevención, el ayuntamiento ha decretado para mañana la suspensión de la actividad lectiva, al igual que han hecho otros municipios de la zona.

"Hemos cancelado las clases, pero creemos que es muy importante que estas decisiones se hagan de forma general, contando con los municipios que están afectados. Hay un problema general de varios municipios, hay que tener una visión general y decisiones generales, porque si no se toman de forma general esas decisiones, evidentemente los alumnos de cada municipio pueden ir al resto, hay movilidad, también de los profesores", ha expuesto.

Por tanto, el alcalde es partidario de que, "a la vista del último tsunami, se tenga presente que la decisión de la movilidad educativa se tiene que tener con una visión general, no desde cada municipio, porque podemos tomar decisiones que sean erróneas y para eso tenemos que tener un ámbito, una administración que tenga toda la información para que la visión y la solución sea general".

Finalmente, Luján ha confesado que las últimas 48 horas han sido "especialmente duras" para él. "Desde el primer segundo nuestro esfuerzo ha sido recuperar el espacio público, ayudar a los vecinos, la calle, los voluntarios, los garajes, los coches... Pero, al ponerse el foco que hay una nueva dana, sí que ha sido necesario hacer un pequeño balance de qué ha pasado para aprender. Y una de las cosas que sí que es muy importante es la gestión de la información".

"LA INFORMACIÓN EXISTÍA"

"Insisto, este tsunami de 2.200 m3 por segundo son 10 veces más la dana de hace dos años en Aldaia. Por tanto, ese tsunami era prácticamente imparable con los medios que tenemos, como en este caso Aldaia. Lo que sí que se puede haber intentado es evitar daños personales. Y el martes 29 de octubre, a las 18.40, la información de que ese tsunami tenía 1.600 m3 por segundo de caudal existía. En Aldaia no lo sabíamos, aquí no lo sabíamos. Si nos hubieran informado en ese momento, 18.40, una hora y pico antes de que llegara el agua, alguna medida preventiva para evitar daños personales se podría haber tomado", ha lamentado.

"Esa es la clave que ahora mismo nos ocupa para que no vuelva a pasar en esta vez. La información no la tienen los ayuntamientos, pero sí que pedimos que cuenten con nosotros y, sobre todo, que nos informen", ha zanjado.