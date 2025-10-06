Aldaia (Valencia) inicia la segunda medida del Plan de choque para canalizar el tramo urbano del barranco de la Saleta - AYUNTAMIENTO DE ALDAIA

VALÈNCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El municipio valenciano de Aldaia ha iniciado este lunes la segunda medida del Plan de choque para canalizar el tramo urbano del barranco de la Saleta.

Así lo ha indicado el alcalde de la localidad, Guillermo Luján, en un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que ha detallado que "se va a perimetrar la zona del paso subterráneo de la avenida Dos de Mayo con la construcción de un muro y una compuerta".

El primer edil ha señalado que el objetivo es "canalizar el agua para que llegue fuera del municipio y conecte con la futura canalización subterránea".

De este modo, ha subrayado que es una medida que el municipio reclama desde hace "más de 40 años" y que "desaguará en el nuevo cauce del Túria y finalmente en el mar".