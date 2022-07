El alegato contra el machismo institucionalizado de ‘Rehana’ gana la Luna de València al mejor largometraje

VALÈNCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

'Rehana', un "inquietante" drama contra la normalización del machismo en las instituciones de Bangladesh, se ha alzado con el Premio Luna de València al mejor largometraje de la 37ª edición de Cinema Jove. Dirigida por Abdullah Mohammad Saad, la cinta fue también la primera película bengalí de la historia que consiguió entrar a competición en la Sección Oficial de Cannes 2021.

Este largometraje cuenta la historia de una profesora universitaria que se mete en problemas al denunciar un abuso cometido por otro docente contra una de las alumnas del centro, según ha indicado el festival en un comunicado.

La protagonista es una mujer "fuerte, independiente y segura de sí misma", pero vive en una sociedad "profundamente conservadora y patriarcal", en la que la voz de las mujeres no se suele tener en cuenta y en la que todo el mundo prefiere mirar hacia otro lado, por lo que el cambio de mentalidad nunca acaba de llegar.

El jurado de largometrajes de Cinema Jove --compuesto por Jasmila Zbanic, Elena S. Sánchez, Ferit Karahan, Javier Marco y Federico Sartori-- ha valorado la capacidad de la película para "obligar al espectador a implicarse en las complejidades de la realidad". "Con un enfoque coherente y un personaje protagonista sorprendente y ambivalente, el director nos muestra los barrotes de la jaula en la que vive", han destacado.

El premio a la mejor interpretación ha sido ex aequo para el actor Yerbolat Alkozha ('Happiness') y para la actriz Azmeri Haque Badhon ('Rehana'), quien recogerá este sábado por la noche su galardón en la gala de clausura del festival que se celebrará en La Rambleta.

Por su parte, 'Happiness' (Askar Uzabayev, 2022), un "devastador" drama sobre la violencia de género en Kazajistán, ha sido reconocido con el premio a la mejor dirección, mientras que la mejor fotografía ha sido para 'Small, Slow but Steady', del director japonés Yûta Tsukinaga.

El Premio del Público al mejor largometraje ha recaído este año en 'Happiness', mientras que el Jurado Joven se ha decantado por 'Feature Film About Life', de Dovile Sarutyte.

CORTOMETRAJES

En la Sección Oficial de Cortometrajes, el premio Luna de València ha sido para 'Sierra' (Sander Joon, 2022), producción estonia protagonizada por un niño que se convierte accidentalmente en un neumático de coche. Los tres miembros del jurado, Michael Omonua, Agnès Patron y Alberto Evangelio, han valorado la "rabiosa originalidad" de este corto que "construye un universo único, ocurrente secuencia tras secuencia, frenético, divertido, y que nos habla de los vínculos familiares desde una nueva perspectiva".

El fallo incluye una mención especial a 'Le Voisin de Lou' (Victoria Lafaurie y Héctor Albouker, 2021), una historia de amor juvenil que cuestiona los caminos que se eligen en la vida desde los pequeños detalles, con unas interpretaciones "precisas y que traspasan la pantalla", que, en palabras del jurado, "posee un ritmo endiablado y diálogos brillantes".

El premio del Público y el del Jurado Joven han coincidido al designar a 'Les huîtres' (Maïa Descamps, 2022) como el mejor cortometraje de esta edición, entre los 57 títulos que entraban a competición.

WEBSERIES

La producción canadiense 'Je ne suis pas un robot' (Mélanie Charbonneau, 2021) ha resultado ganadora de la Sección Oficial de webseries. El jurado, integrado en esta edición por Rebecca Windsor, Adjani Salmon y Elodie Mellado, ha destacado "la conexión de esta serie con una trama actual, pero oculta en las sombras de las pantallas".

"Combina thriller y la comedia más negra para ofrecer un relato inquietante y misterioso. Queremos destacar su valiente ambición, que eleva su forma a una obra muy completa que fascinará y sorprenderá a todo tipo de audiencias", han añadido. El jurado también ha resaltado la "increíble y variada selección a la que nos ha enfrentado Cinema Jove".

La webserie 'Lockdown' ha recibido la mención especial a mejor guion e interpretación por "su impecable aproximación al universo de la antología". La mejor dirección y música ha sido para 'Hacked' "por hacernos vibrar con sus enérgicos 'beats', que nos han hecho saltar con una trama llena de piruetas".

Por último, han destacado la "pericia" de 'The Gambler', "serie que, a pesar de sus recursos más modestos, demuestra que una excelente dirección de fotografía no entiende solo de presupuesto, sino también de ingenio".

El Premio del Público ha sido para 'Esto no es un hotel', producción argentina de 2021 dirigida por Dana Crosa y Andrés Proaño Mattioli, y el del Jurado Joven para la canadiense 'Wipe me away' (Eric Piccoli, 2021).

En la sección Curt Creixent, se ha concedido el Premio al mejor 'pitch' al cortometraje 'Cau la nit', de Julu Martínez, mientras que el Premio al mejor 'pitch' en fase de posproducción (Premio À Punt Media) ha sido para el cortometraje 'Sola no', de Doriam Alonso.

ENCUENTRO AUDIOVISUAL DE JÓVENES

La entrega de premios del Encuentro Audiovisual de Jóvenes tuvo lugar este viernes en la Sala 7 del Edificio Rialto. El primer premio de categoría infantil A ha sido para 'Cercant el Nord, perdent el Sud', del CEIP Verge del Pilar Carrascalet de Algemesí (València); el primer premio en categoría juvenil-B ha recaído en 'Pasatiempos', trabajo dirigido por Manuel de Sobrón; y el primer premio categoría Amateur-C para 'La explosión', dirigido por José San Miguel y Juanma Vargas.

El premio Proyecto Cortometraje Movistar+/ Pecera Estudio / Free your mind ha sido para el guion de 'Malegro verte', de la madrileña Nüll García, quien protagonizará también la cinta junto a Alba Flores. El cortometraje inaugurará la próxima edición de Cinema Jove.

Finalmente, el premio Feroz de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España es para el cortometraje español 'Harta', de la joven directora Júlia Paz de Solvas, cuyo debut en el largometraje, 'Ama', fue reconocido este año pasado en Málaga con dos galardones y estuvo nominado en los Premios Goya 2022.