La alerta por lluvia sube a nivel rojo en el litoral sur de la provincia de Valencia

Europa Press C. Valenciana
Actualizado: domingo, 28 diciembre 2025 16:58
   VALÈNCIA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel rojo la alerta por lluvias en el litoral sur de la provincia de Valencia.

   La situación es por tanto de peligro extraordinario con posibilidad de acumulación de 180 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas.

   A raíz de este aviso, el Centro de Coordinación de Emergencias ha emitido un nuevo boletín de fenómenos meteorológicos que establece

   la alerta por lluvia nivel rojo en el litoral sur de la provincia de Valencia hasta las 19:59 horas de este domingo. Además, se mantienen el resto de alertas para hoy y para mañana.

