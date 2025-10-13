La alerta por lluvias deja sin clases a más de 115.000 alumnos de Valencia y Castellón

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
Más de una veintena de municipios de las provincias de Valencia y Castellón han suspendido la actividad lectiva para este lunes por la alerta meteorológica, lo que afecta a 115.181 alumnos.
Según los datos recabados por la Conselleria de Educación, en la provincia de Valencia son 24 las localidades que han decretado el cierre de clases, además de pedanías de la ciudad València y otras zonas inundables del término municipal.
Se trata de Albal, Albalat, Alcàsser, Alfafar, Aldaia, Alginet, Alaquás, Alzira, Benestússer, Beniparrell, Carcaixent, Catarroja, Cullera, Godella, Massanassa, Paiporta, Picassent, Riola, Sedaví, Silla, Sueca, Tavernes de la Valldigna, Torrent y Xirivella, así como zonas inundables de la capital. En total, se han visto afectados 106.046 alumnos.
Además, en la provincia de Castellón hay un total de 9.135 alumnos afectados tras el cierre de centros escolares en los municipios de Oropesa y Vila-real.