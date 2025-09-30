La alerta naranja por lluvias se mantiene en el litoral norte de Alicante y finalizan los avisos en Valencia y Castellón

El túnel de al lado del barranco de La Saleta con lodo por las fuertes lluvias, a 29 de septiembre de 2025, en Aldaia (Valencia). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha informado que se mantiene la alerta nivel naranja por lluvias en el litoral norte de Alicante; mientras que los avisos en las provincia de Valencia y Castellón han finalizado.

Así lo ha indicado Emergencias en sus redes sociales a través de una nota informativa, a las 12.40 horas de este martes, en la que se establece el fin de la mayoría de alertas por fenómenos meteorológicos en la Comunitat Valenciana.

Sin embargo, en el litoral norte de Alicante se mantiene la alerta naranja por lluvias. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también establece aviso naranja en dicha zona, donde se espera una precipitación acumulada en una hora de 60 litros por metro cuadrado (l/m2). Se prevé que este aviso del organismo meteorológico se mantenga hasta las 15.59 horas.

Asimismo, Aemet también establece, hasta las 17.59 horas de este martes, el aviso amarillo por lluvias en el litoral norte de Alicante, por precipitación acumulada en 12 horas de 90 l/m2.

La Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) ha detallado que entre la madrugada y la mañana de este martes ha seguido lloviendo especialmente entre l'Horta y la Plana, con muchas poblaciones con entre 100 y 150 l/m2 entre este lunes y martes; así como en las localidades alicantinas de Dénia, Elche, Santa Pola o Torrevieja.