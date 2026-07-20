Algueña cierra la piscina municipal por heces en el agua

Archivo - Imagen de archivo de una piscina - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Algueña (Alicante) ha informado este lunes del cierre de las piscinas municipales por "la aparición de heces en el agua" y espera que, "una vez finalizadas las tareas de limpieza, desinfección y los controles sanitarios correspondientes", las instalaciones puedan abrirse este martes "con total normalidad".

Así lo ha detallado el consistorio a través de una publicación en Facebook, en la que ha precisado que la decisión se ha adoptado "siguiendo los protocolos sanitarios establecidos para garantizar la seguridad y la salud de todas las personas usuarias".

"Lamentamos las molestias que esta situación pueda ocasionar y agradecemos vuestra comprensión y colaboración", ha subrayado el Ayuntamiento, que ha apelado a "la importancia de hacer un uso responsable de las instalaciones para contribuir al bienestar y la seguridad de todos".