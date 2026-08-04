Alicante activa un dispositivo de seguridad para el eclipse solar en castillos, Serra Grossa y Tabarca

Paraje Starlight Isla de Tabarca - REMITIDA AYUNTAMIENTO ALICANTE

ALICANTE, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha dispuesto un operativo especial para reforzar la seguridad en el Castillo de Santa Bárbara, en el de San Fernando, monte Benacantil, Tossal, Serra Grossa e Isla de Tabarca para contemplar el eclipse solar del próximo 12 de agosto, integrado por Policía Local, Bomberos y Protección Civil.

Estos lugares reúnen las "mejores condiciones" para contemplar este fenómeno natural y es donde se espera una "mayor afluencia de personas", según ha indicado el consistorio en un comunicado.

El concejal de Seguridad, Julio Calero, ha pedido "acudir con tiempo a los lugares de observación, atender las recomendaciones de los agentes policiales, bomberos y voluntarios de protección civil, así como extremar las medidas de precaución para evitar situaciones de riesgo".

Además, ha señalado que se convocará en los próximos días una reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) donde se revisarán las medidas de seguridad relacionadas con este acontecimiento.

DATOS Y RECOMENDACIONES

Asimismo, el Patronato Municipal de Turismo Alicante City&Beach ha dispuesto en su página web toda la información necesaria para seguir con detalle el eclipse desde la capital de la provincia.

Este fenómeno natural en el que la luna pasa por delante del sol y lo oculta está previsto que inicie a las 19.40 horas, con la fase de mayor ocultación a las 20.35 y su fin a las 21.25 horas.

En total, la duración se estima en una hora y 45 minutos, periodo en el que el sol se oscurecerá en un 99,14 por ciento, porcentaje casi total por el que se considera que será el eclipse de sol "más impresionante de la década".

Desde el Ayuntamiento y a través de la web municipal también ofrecen recomendaciones para la observación de este fenómeno natural, como la protección solar obligatoria, para lo que se recomienda el uso de gafas homologadas o filtros solares para cámaras y telescopios, ya que las gafas de sol convencionales "no protegen la vista en una observación directa del sol", de acuerdo con el consistorio.

También se recomienda que planifiquen el desplazamiento al lugar de observación con tiempo, ya que se prevé una "gran" afluencia de personas en los puntos de observación elevados.