Alicante activa la renovación de la concesión del parking de la Montañeta con un canon de 8,5 millones en 15 años

ALICANTE, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado en Junta de Gobierno el expediente de contratación y sometimiento a exposición pública del estudio de viabilidad económico-financiero para la concesión del aparcamiento subterráneo de la Plaza de la Montañeta por 15 años. Este incluye la reforma de la instalación y la plaza, con un canon de explotación estimado en 8.553.529 euros para todo el periodo.

El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha comentado que "las características de este servicio y la organización de los recursos propios del Ayuntamiento motivan la gestión indirecta a través de un concesionario". Por lo que se plantea "una concesión por un periodo de 15 años con un canon a percibir por el Ayuntamiento estimado en más de 8,5 millones de euros, incluida la obra pública para reformar la estructura y los acabados del aparcamiento, así como la plaza sobre su cubierta".

"Este parking, que revierte al Ayuntamiento al finalizar la actual concesión, se encuentra en buen estado, aunque dado el nivel de servicio de la instalación situada en pleno centro urbano, en una zona de fuerte presión comercial y de servicios con alrededor de 30.000 entradas de vehículos mensuales, requiere de una intervención para renovación de pavimentos, impermeabilización, iluminación, accesiblidad e instalaciones complementarias", ha explicado el edil.

De Juan ha matizado que "además de modernizar el aparcamiento subterráneo, también se acometerá la renovación de la plaza en elementos como el lucernario, la pérgola o la fuente para eliminar filtraciones en la instalación".

EL PROCEDIMIENTO PARA SU APROBACIÓN

El acuerdo de la Junta de Gobierno contempla iniciar el expediente para acometer dicha obra mediante concesión. De tal manera que se impulse el estudio de viabilidad económico-financiero y se someta a información pública por el plazo de un mes para luego trasladarlo a la Administración General del Estado y a la Generalitat Valenciana, incluido el pronunciamiento sobre la necesidad o no del estudio de impacto ambiental. Con el resultado de todas estas gestiones, se someterá de nuevo a la Junta de Gobierno Local para su aprobación.

Luego de la aprobación del Estudio de Viabilidad, con carácter previo a la licitación, se procederá a la exposición pública del anteproyecto y se remitirá el expediente completo a la Oficina Nacional de Evaluación del Ministerio de Hacienda (ONE). Finalizado dicho trámite, se derivará a la licitación de la nueva concesión del aparcamiento, incluida la obra de mejora.