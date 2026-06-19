Alicante activará del 21 al 24 de junio el autobús gratuito de hogueras especiales cada 15 minutos

Autobús de la línea especial de Fogueres - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante y la empresa concesionaria de los autobuses Vectalia Mia activarán desde este domingo y hasta el próximo miércoles, en horario de 08.00 a 22.30 horas, la línea gratuita que recorrerá los monumentos especiales de Fogueres, con una frecuencia de paso de 15 minutos.

De este modo, alicantinos y visitantes podrán disponer durante cuatro días de este servicio para recorrer los puntos de mayor interés de las fiestas del fuego, han informado fuentes municipales en un comunicado.

La línea, además de ser gratuita, funcionará con carácter circular y contará con paradas en Maisonnave-Calvo Sotelo (Sèneca-Autobusos y Calvo Sotelo), Estación-Maisonnave (Diputació-Renfe), Óscar Esplá-Foglietti, Elche-F. Mayo (Baver-Els Antigons), México-Caja Ahorros, La Viña-Orión (Florida-Plaza de La Viña y Florida Portazgo), Isla de Corfú, Colegio Altozano (Polígono de San Blas), Gran Vía-Novelda (La Ceràmica), Gran Vía-Benisaudet (La Ceràmica), Hospital-Alonso, Alonso-Devesa (Carolinas Altas), Plaza de Toros, Jijona-Adoratrices, Padre Esplá-Vidal, C.A. Montemar (Sagrada Familia), Bulevar del Pla (TRAM), La Goteta, Raval Roig, Postiguet-Pasarela, Puerta del Mar (hoguera oficial del Ayuntamiento, Port d'Alacant y Explanada), y Dr. Ramón y Cajal hasta la cabecera de línea.

El consistorio ha apuntado que todas las líneas nocturnas urbanas e interurbanas funcionarán entre las 23.00 horas del 19 de junio y hasta las 07.00 del día 25: 03N Alicante-Urbanova, cada 32-35 minutos; 13N Alicante-Villafranqueza, cada 40 minutos; 21N Alicante-El Campello, cada 60 minutos; 22N Alicante-Playa de San Juan, cada 25 minutos, 23N Alicante-Sant Joan-Mutxamel, cada 15-20 minutos, y 24N Alicante-San Vicente, cada 12-15 minutos.