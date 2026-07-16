Alicante amplía al viernes el dispositivo por altas temperaturas y atiende a 55 personas en el CAUS

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ALICANTE, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha informado de que 55 personas han acudido este miércoles a las instalaciones del Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) en el marco del dispositivo especial de climatología adversa para personas sin hogar, que se mantiene vigente durante este jueves y se amplía a este viernes, ante las alertas naranjas decretadas para ambos días, con temperaturas máximas que alcanzarán los 35 grados el jueves y 37 el viernes y mínimas de 26 y 24 grados, respectivamente.

En un comunicado, el consistorio ha resaltado que mantiene activo desde el miércoles el Plan Territorial de Emergencia ante las altas temperaturas. A través de la Concejalía de Bienestar Social y en colaboración con Cruz Roja, se ha puesto en marcha el dispositivo de climatología adversa para personas sin hogar, que contempla la apertura del segundo gimnasio del CAUS entre las 11.00 y las 19.00 horas para que puedan pasar allí las horas de mayor calor.

En las instalaciones se les ofrece comida, agua y un kit de aseo e higiene personal individualizado. Asimismo, se organizan rutas para vigilar e informar a las personas sin hogar de la posibilidad de acudir al CAUS.

Desde Bienestar Social también se mantiene el control de los colectivos más vulnerables, entre los que se encuentran los más de 1.600 usuarios de teleasistencia y Servicio de Atención a Domicilio (SAD) municipal, en su mayoría personas mayores y dependientes, que durante estos días reciben consejos y recomendaciones para evitar golpes de calor y a los que se hace un seguimiento para comprobar que se encuentran bien.

Además, los centros sociales y los centros municipales de mayores mantienen abiertas sus puertas en horario de mañana y tarde, para ofrecer un refugio climático ante las altas temperaturas del exterior.

El Ayuntamiento recuerda que recientemente se han instalado en el municipio 22 fuentes con agua refrigerada para paliar los efectos del calor, donde se pueden rellenar los termos isotérmicos y pide a los alicantinos seguir las recomendaciones, tomar precauciones y mantenerse informados por los canales oficiales.

Igualmente, traslada a los ciudadanos que presten especial atención a las personas mayores, niños y enfermos, sin exponerse al sol, vestir ropa ligera y cubrir la cabeza, beber agua para estar hidratados y evitar el ejercicio físico prolongado, sobre todo en las horas centrales del día, al tiempo que recomienda estar en habitaciones frescas.