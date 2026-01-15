Alicante celebra 202 años de "servicio público y compromiso" de la Policía Nacional

Acto de celebración en Alicante del 202 aniversario de la Policía Nacional - EUROPA PRESS

ALICANTE, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha conmemorado este jueves en el auditorio de la Fundación Mediterráneo de Alicante el 202 aniversario de la creación del cuerpo, en un acto en el que se ha puesto de relieve su "servicio público y compromiso" y en el que se han impuesto condecoraciones a la dedicación policial y se han entregado diplomas de reconocimiento a los funcionarios que se han jubilado en los últimos años.

Al acto ha asistido el subdelegado del Gobierno en la provincia, Juan Antonio Nieves, acompañado del alcalde de la ciudad, Luis Barcala; el comisario jefe provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Alicante, Manuel Lafuente; el general jefe del Mando de Operaciones Especiales (MOE), Miguel Ángel Jiménez; el subdelegado de Defensa, Juan Navarro, y el coronel jefe interino de la Guardia Civil, Francisco Poyato, además de representantes de distintas administraciones.

Durante su intervención en el acto, Lafuente ha definido a la actual Policía Nacional, tras 202 años, como "rejuvenecida, igualitaria, moderna, especializada y preparada para afrontar retos cada vez más complejos", y ha subrayado que ser policía en el presente implica "una formación continua, una actualización permanente de conocimientos y una enorme capacidad de adaptación".

Respecto al futuro del cuerpo, Lafuente ha manifestado que se plantean "desafíos complejos, nuevas formas de delincuencia, cambios sociales acelerados y amenazas híbridas", al tiempo que ha incidido en que "la tecnología es y será una herramienta fundamental, pero nunca sustituirá al criterio, a la ética ni a la vocación de servicio". También ha indicado que el policía del futuro debe ser un profesional "altamente cualificado", pero también "cercano, empático y firme en sus valores".

LABOR "DECISIVA"

Por su parte, Nieves ha resaltado la "profesionalidad", el "sacrificio" y la "vocación de servicio público y de compromiso absoluto con la ciudadanía" del cuerpo policial, según ha asegurado el subdelegado, quien también ha ensalzado una labor "constante, eficaz y decisiva".

Asimismo, se ha referido a la "capacidad operativa", al "alto nivel de especialización" y al "papel estratégico en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia en todas sus formas" por parte de la Policía Nacional en Alicante. "Nada de esto sería posible sin el liderazgo, la coordinación y el compromiso de toda la estructura policial", ha enfatizado.

En este contexto, el subdelegado del Gobierno en la provincia ha recordado, entre otras actuaciones, la realizada por el cuerpo de seguridad para detener a tres personas en Alicante y en Monforte del Cid, en una operación de "enorme complejidad" que permitió intervenir cerca de tres millones de euros procedentes del tráfico de droga del cártel de Sinaloa. Este ejemplo, de acuerdo con Nieves, demuestra "el altísimo nivel de inteligencia policial, de especialización y también de cooperación internacional".

También ha remarcado el papel de la mujer en la Policía Nacional, una institución que, a juicio del subdelegado, ha avanzado de manera decidida hacia "la igualdad real y efectiva". "Las mujeres ocupan puestos operativos, mandos de responsabilidad, aportan talento, profesionalidad y una mirada imprescindible para construir una sociedad más justa, cercana y completa", ha agregado.

Tras el acto, Nieves ha puesto en valor, en declaraciones a los medios, "el respeto, el cariño y la admiración que la ciudadanía demuestra a la Policía Nacional". "Eso no es por casualidad, es por el alto nivel de compromiso", ha concluido.