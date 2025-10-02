Alicante celebra el 9 d'Octubre con música, 'danses' y la lectura del 'Tirant lo Blanch'

ALICANTE, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Alicante celebrará el 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, con un concierto de la Banda Sinfónica Municipal, un taller de 'danses', una 'dansà' popular y la lectura del 'Tirant lo Blanch', de Joanot Martorell. Los actos están organizados por la Concejalía de Cultura y están abiertos a toda la ciudadanía.

La edil del área, Nayma Beldjilali, ha señalado que "es momento de celebrar" lo que "une" a alicantinos con sus "hermanos de Valencia y Castellón" y de "visibilizar" raíces y "la cultura popular alicantina, que sigue muy viva gracias a la labor de los grupos de danzas y 'collas'", a los que ha mostrado su apoyo en la "labor de mantener las tradiciones e implicar a los más pequeños para que las aprendan, conozcan y participen de ellas".

La conmemoración del Día de la Comunitat Valenciana comenzará el lunes día 6 con la primera parte de la lectura de la obra 'Tirant lo Blanch' en el Centro Municipal de las Artes, sede de la Concejalía de Cultura, en horario de mañana. Esta lectura pública continuará el martes.

El miércoles día 8 se realizará un taller de 'danses' de Alicante en la plaza del Ayuntamiento que estará abierto a todos los públicos. Será de 18.30 a 20.00 horas y lo impartirán integrantes de los grupos de danzas Cresol y Postiguet, acompañados de 'dolçainers' y 'tabaleters' de la Federació de Folklore d'Alacant.

Asimismo, el 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, la plaza del Ayuntamiento volverá a ser el escenario de la celebración con dos actividades. A las 11.00 horas arrancará la 'dansà' popular abierta al público a cargo de los grupos de danzas Cresol y Postiguet, una 'colla' de 'nanos' y 'gegants' y 'collas' de 'dolçainers' y 'tabaleters' de la Federació de Folklore d'Alacant. Los integrantes se trasladarán a la Plaza del Mar para mostrar las danzas populares hasta la Concha de la Explanada.

A las 12.00 horas tendrá lugar el concierto de la Banda Sinfónica Municipal, dirigida por Pedro Lara Navarrete, que tocará el pasodoble 'Las provincias', de Vicente y Arturo Terol; 'El ruiseñor de la huerta', de Leopoldo Magenti; 'Banda Municipal de Castellón', de Francisco Bayarri; 'Mediterráneo', de Antonio Torres Climent, entre otras. Cerrarán la cita los himnos oficiales.