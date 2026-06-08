Alicante culmina la rehabilitación de la Casa de la Misericordia como espacio "cultural" y de "innovación"

Alicante culmina la rehabilitación de la Casa de la Misericordia - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha culminado la rehabilitación de la Casa de la Misericordia, con una inversión de 13 millones de euros, y después de tres años de trabajos que recuperan para la ciudad parte del complejo de Las Cigarreras donde "desarrollar un espacio para la innovación, la expresión cultural y artística". Orthem, Servicios y Actuaciones Ambientales, es la empresa que se ha encargado de los trabajos bajo la dirección del arquitecto Ramón Esteve.

El alcalde de la capital alicantina, Luis Barcala, ha asegurado que el municipio "gana un espacio emblemático con el futuro museo y con la generación de salas para las artes, la innovación y la cultura, un espacio comunitario, de convivencia que conecta y revitaliza los barrios de Carolinas Bajas, Campoamor y San Antón".

"La rehabilitación de la Casa de la Misericordia va a suponer un gran salto cultural porque junto al espacio para exposiciones, que será de referencia nacional e internacional, se habilitan salas donde trabajar e intercambiar ideas que impulsen la vida cultural de Alicante y también espacios de convivencia para los jóvenes, los mayores y el tejido asociativo", ha señalado el primer edil.

El consistorio ha concretado, en un comunicado, que unas 60 cigarreras han sido las primeras personas que han podido visitar el resultado de las obras sobre su antiguo lugar de trabajo, que abarcan 6.540 metros cuadrados.

"Es lo justo porque son quienes se han dejado aquí la vida trabajando", ha resaltado el alcalde, quien ha avanzado que "en el plan de usos que se está desarrollando está previsto un espacio expositivo de homenaje permanente a las mujeres y a los hombres, menos pero también los hay, que durante décadas trabajaron en la Fábrica de Tabacos".

Al evento también han asistido los concejales de Urbanismo, Antonio Peral; de Planes Estratégicos y Proyectos Europeos, Luis Morata, y de Cultura, Nayma Beldjiali, así como el director general de Proyectos y Obras, Luis Gaona.

LAS CIGARRERAS

El conjunto monumental conocido como Las Cigarreras cuenta con una historia de más de 250 años. Su evolución es el resultado de dos "grandes procesos constructivos" que se unieron en el tiempo, según el Ayuntamiento.

El origen del conjunto se encuentra en la antigua Casa de Misericordia, "un destacado elemento del patrimonio alicantino del siglo XVIII de uso religioso y asistencial sobre la que posteriormente se asentó la Fábrica de Tabacos", con lo que se inició una "transformación industrial que duró más de un siglo".

La Casa de la Misericordia fue impulsada por el obispo Juan Elías Gómez de Terán "con un fin puramente social y religioso". Las obras principales del complejo terminaron en el año 1751 y la iglesia del Sagrado Corazón se consagró un año más tarde.

En 1801, la historia del edificio dio un giro radical al comenzar su transformación en Fábrica de Tabacos. Este cambio supuso una "progresiva modificación" del espacio, donde los antiguos claustros y estancias religiosas empezaron a compartimentarse para albergar talleres y almacenes.

Dentro del gran conjunto monumental, la fase finalizada corresponde a la Casa de la Misericordia, fase primera en el plan director que se encontraba dividida en dos subfases, según el consistorio.

La recuperación se enmarca dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) para la "revitalización" de los barrios colindantes y "se va a convertir en parte indispensable" en el futuro desarrollo del eje cultural y social Alicante Nuevo Centro.

Dicha zona comprenderá Las Cigarreras, el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), la plaza de toros reconvertida en espacio "multiusos" y el edificio que alberga a la Comandancia de la Guardia Civil una vez que se traslade a Rabasa, según ha resaltado el gobierno municipal.

HALLAZGOS

Los trabajos de excavación arqueológica "han superado las expectativas iniciales al sacar a la luz numerosos e importantes testimonios del pasado que se creían perdidos", de los que se ha encargado Arquealia.

Entre estos están, por ejemplo, un refugio antiaéreo de la Guerra Civil que estaba oculto bajo el ala norte del edificio con una galería abovedada de unos 17 metros de largo y que será visitable. También elementos de "gran valor" como un arco ojival "singular" en la primera planta del deambulatorio norte que se ha integrado visualmente.

Asimismo, se incluyen restos de una antigua fuente de piedra, arquerías ocultas bajo capas de cemento, un aljibe y grafitis históricos grabados sobre las pilastras. Igualmente, se ha descubierto la antigua calzada adoquinada de acceso y un pavimento de losas de piedra.