Alicante dedica una calle al restaurador Vicente Castelló por ser "embajador de la ciudad en todo el mundo" - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha celebrado este lunes el acto oficial con el que dedica el nombre del restaurador Vicente Castelló a la calle anteriormente denominada Villegas, en la que se ubica el restaurante Nou Manolín, fundado "por este embajador permanente de la ciudad" en "todo el mundo, pionero de la gastronomía alicantina y ejemplo y referente de la excelencia de nuestra cocina".

Así ha definido el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, a Castelló, durante un acto que ha contado con una representación de la corporación municipal, del sector hostelero y empresarial de la ciudad y provincia y de la familia y amigos del homenajeado.

"De todos los premios que he recibido en mi vida, este es el que más ilusión me hace y quiero expresar mi más profunda gratitud al Ayuntamiento por este honor que llevaré siempre conmigo", ha destacado el impulsor del Nou Manolín y del grupo Gastronou, que ha querido compartir con sus familiares el mérito del reconocimiento en una carta de agradecimiento leída por su hija Silvia. Castelló ha cerrado el acto con la lectura de un breve poema dedicado a la ciudad: "Alacant, ¡qué guapa estás!".

"Alicante no olvidará nunca a Vicente Castelló", ha destacado Barcala durante su intervención, al tiempo que ha agregado que "de todos los espacios públicos disponibles en la ciudad, ninguno era tan representativo y simbólico como esta calle que da acceso a la barra que Vicente ha sabido convertir en una de las mejores del mundo".

"Nos haces sentirnos orgullosos de ser alicantinos", ha trasladado Barcala a Castelló, para posteriormente resaltar que con este homenaje la ciudad "salda una deuda de justicia y gratitud con un hombre que representa como pocos el buen hacer y la profesionalidad" de esta tierra.

"CORAZÓN, PASIÓN Y CONOCIMIENTO"

Barcala ha incidido en que Vicente Castelló ha sabido "poner corazón, pasión y conocimiento para construir y hacer realidad empresas y sueños", al tiempo que ha señalado que el "amplio respaldo del sector empresarial y hostelero presentes en este acto son una prueba más de la enorme importancia del trabajo de este alicantino enamorado de su ciudad y que tanto ha hecho por ella".

En un comunicado, el consistorio ha afirmado que la concesión del nombre de la calle al restaurador por parte del Ayuntamiento "también atiende la petición de una veintena de asociaciones cívicas y del sector empresarial y de la hostelería de la ciudad en señal de homenaje y reconocimiento" a uno de sus principales representantes, "símbolo de calidad, excelencia, tradición e innovación", según el primer edil, quien también ha hecho hincapié en "el amor de Vicente por su ciudad, que ha sabido transmitir también a su siguiente generación".

OTROS RECONOCIMIENTOS

Vicente Castelló Pérez nació en Alicante en 1938. Enamorado y embajador de la ciudad desde su reconocido restaurante, Castelló cuenta con distinciones entre las que figuran el Premio Magistral de Hostelería, la Medalla de Plata al Turismo concedida por la Diputación, el Premio AEFA 2003 de la Asociación Provincial de la Empresa Familiar de Alicante, la Medalla de Oro al Trabajo otorgada por el rey Juan Carlos I en 2004 y el Premio Nacional de Gastronomía en la categoría de 'Toda una vida' de la Real Academia de Gastronomía en 2018.