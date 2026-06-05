Alicante enciende las luces de Fogueres con 670.000 led y "elementos renovados"

Encendido de luces de las fiestas de Fogueres de Sant Joan de 2026, en la plaza del Ayuntamiento de Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alicante ya ha encendido las luces de las fiestas de Fogueres de Sant Joan de 2026 con 670.000 led, "elementos renovados" y más focos en la Rambla por los desfiles, según han detallado fuentes municipales en un comunicado.

La iluminación se puso en marcha este jueves por la tarde durante un acto celebrado en la plaza del Ayuntamiento. El alcalde de la ciudad, Luis Barcala; las Belleas del Foc adulta e infantil, María Pastor y Leire Arellano, respectivamente; la concejala de Infraestructuras, Cristina García, y la de Fiestas, Cristina Cutanda, presionaron el interruptor junto al resto de la corte y representantes de la Federació de Fogueres, miembros de la corporación municipal, festeros y ciudadanos.

El alumbrado extraordinario de Fogueres ilumina la plaza del Ayuntamiento, la calle Altamira, la Rambla y Alfonso el Sabio, zonas que constituyen el "recorrido oficial de los actos" de las fiestas grandes de Alicante.

Según García, este año hay "novedades significativas", como "el diseño de los arcos, todos ellos iluminados con tonos cálidos", y "el refuerzo de focos en la Rambla para mejorar la experiencia de los desfiles". También "el nuevo rótulo de Fogueres que se instala en la fachada del Ayuntamiento, de mayor tamaño que antes, junto con el escudo de la ciudad, con los tonos exactos del oficial".

El conjunto de luces se distribuye en más de un centenar de elementos lumínicos entre arcos, piezas decorativas y focos a lo largo del recorrido oficial. Se podrán disfrutar hasta el próximo 1 de julio.

En concreto, hasta el próximo sábado 13, de 21.00 a 02.00 horas, mientras que del 14 al 24 se ampliará hasta las 05.00. Asimismo, del 25 de junio al 1 de julio, estarán encendidas hasta las 02.00 horas, según ha detallado el consistorio.

ACTOS DEL FIN DE SEMANA

El cantante y compositor alicantino Adrián Gomis, más conocido como Funzo, ofrecerá el Pregón de Fogueres a las 21.00 en el Ayuntamiento. Antes, a las 18.30, se llevará a cabo el acto Música per a una Festa, frente a la plaza de Toros, y, a las 19.00 horas, el Homenaje al Foguerer y Barraquer Fallecido, en la plaza de España, con Cayetano Alarcón, de la barraca Festa i Vi, como mantenedor.

Sobre las 19.30 horas, saldrá el Desfile del Pregón desde la plaza de España hasta la del Ayuntamiento para celebrar el pistoletazo de salida oficial de las fiestas de 2026. Después, a las 22.30 horas, se celebrará la Fiesta del Pregón en la zona Ocean Race del puerto.

Las actividades seguirán el sábado con la Cabalgata del Ninot, que partirá, a las 19.00, desde la plaza de Luceros y finalizará en la del Ayuntamiento. Al día siguiente, el domingo, se disparará una nueva mascletá, dentro del ciclo Pólvora Tot l'Any, frente al número 6 de la avenida de la Unicef, a partir de las 14.00 horas.

Dentro de la programación de Fogueres Culturals, el domingo, de 18.00 a 21.30 horas, se celebrará la Mostra de Folklore, en su cuarta edición, en la avenida de la Constitución. Será una jornada dedicada a la música y al folklore alicantino, con la participación de grupos de bailes, conjuntos de 'dolçainers' y 'tabaleters', 'muixeranga', 'nanos' y 'gegants', además de talleres de artesanía, de instrumentos tradicionales y la participación de la Federació de Festes Tradicionals d'Alacant.