Alicante enciende la Navidad ante cerca de 10.000 personas en la avenida de la Constitución y alrededores - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante "ha encendido" la Navidad con el tradicional acto junto al árbol monumental instalado en la céntrica avenida de la Constitución, al que han asistido cerca de 10.000 personas, según cálculos de la Policía Local, que han abarrotado esta vía y las calles adyacentes.

El alcalde Luis Barcala y las Belleas del Foc, María Pastor y Leire Arellano, han pulsado en la noche de este viernes el botón de encendido del alumbrado extraordinario de una celebración con más de 80 actividades programadas hasta el 5 de enero bajo el lema 'Una Navidad a la altura de tu imaginación'.

"El encendido del alumbrado uno de los actos del calendario más esperado, por pequeños y mayores y marca el inicio de un programa muy apretado hasta la Cabalgata de los Reyes Magos", ha destacado Barcala. "Y como es habitual, lo hacemos siembre antes del black friday' para que el comercio de la ciudad se beneficie de toda la atracción e ilusión que genera", ha añadido.

La iluminación navideña de 2026-2027 da continuidad a la del año anterior tras la renovación de las luces y adornos. De modo que este viernes se han encendido más de 2,5 millones de luces led repartidas en 542 arcos, 421 motivos sobre farolas y 20 letreros en el centro, la zona de Playas y los barrios.

El árbol de Navidad, "epicentro del alumbrado extraordinario", mide 19 metros de altura y cuenta con 37.620 leds, que se mantendrán iluminadas de manera fija con la novedad este año de cambio de estética para lucir iluminación fija y en un solo color. Junto al árbol también se han instalado dos elementos especiales navideños, una gran estrella y un 'photocall' para que vecinos y visitantes puedan inmortalizar su tránsito por una de las principales arterias navideñas de Alicante.

Miles de alicantinos se han desplazado también este viernes hasta la Explanada para presenciar y fotografiarse ante otros dos grandes motivos de Navidad, un adorno con forma de bola navideña y un paquete de regalo. En la misma línea, la plaza de la Montañeta cuenta con otro paquete de regalo iluminado y la avenida Pintor Xavier Soler una gran bola.

El acto ha contado con una amplia presencia de miembros de la corporación municipal, así como representantes de las federaciones de Hogueras y Barracas, los Moros y Cristianos y las tres Carteras Reales, Ana Cortés, Maribel Valero y Julia Sala.

CALENDARIO NAVIDEÑO

El alumbrado extraordinario inaugura el ciclo navideño, que continuará el próximo miércoles 25 con la inauguración del belén municipal en el zaguán del Ayuntamiento (19.00 horas) y más de 80 actos hasta el 5 de enero, día de la Cabalgata de los Reyes Magos. El viernes 27 será el turno para el estreno de las cuatro escenas del Nacimiento situado en la Plaza de la Montañeta -el conocido como Belén Social-. Y ese mismo día, desde las 18 a las 21 horas, comenzarán las visitas a la Casa de San Nicolás, situada en la Plaza Séneca.

Los Ángeles Navideños de gran tamaño comenzarán a verse a partir del 4 de diciembre en el paseo central de la avenida del General Marvá, rotonda de la Universidad de Alicante, plaza de San Cristóbal, rotondas de la Gran Vía y de la intersección entre las avenidas Condomina y Costablanca. Ese mismo día estará instalado el Belén Monumental -Libro Guiness de los Récords- en la Plaza del Ayuntamiento y será inaugurado (20.00) con un espectáculo de luz y sonido. Una hora antes se podrá apreciar el Belén del Portalet, que monta la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa, en el número 15 de la calle Labradores.

Una de las novedades programadas para esta Navidad es el espectáculo holográfico 'El asombroso viaje de San Nicolás', que se podrá ver a partir del martes 8 de diciembre en la plaza peatonal Rambla-Explanada, hasta el 12 de diciembre. Cada uno de los 10 pases diarios, desde las 19 a las 22 horas, tendrá una duración de seis minutos. El 17 de diciembre se abrirá en www.alicante.es el plazo para la cita previa del Campamento de Carteras Reales en la plaza de Gabriel Miró, que abrirá sus puertas el sábado 26.