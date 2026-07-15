Alicante estudia dónde, cuándo y cómo exponer la diosa Venus hallada en la Almadraba

Presentación realizada en el Ayuntamiento de Alicante sobre el hallazgo del busto de la diosa Venus - EUROPA PRESS

ALICANTE, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha subrayado que el Ayuntamiento ha dejado "en manos de expertos" determinar dónde, cuándo y cómo exponer el busto de la diosa Venus hallado recientemente en la playa de la Almadraba.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación este miércoles, al ser preguntado por los planes del consistorio respecto a la exposición de este elemento que podría catalogarse en la época altoimperial romana del siglo I o II.

Según Barcala, "se está trabajando" en esa planificación, aún se están terminando "los estudios previos" y se está viendo también, como ya avanzó, "la elaboración de alguna réplica que pudiera ser objeto de las primeras visitas antes de la exposición final del original".

El primer edil ha precisado que el Ayuntamiento ha recibido también propuestas de la Diputación para exhibir el busto de la diosa Venus, por ejemplo, en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) u "otras dependencias". "Todo eso se está evaluando", ha apostillado.

Preguntado por cuál fue el lugar concreto del hallazgo, ha abundado en que él no estaba allí cuando se encontró el busto y ha puesto el foco en que "es una gran noticia" que en Alicante se haya descubierto esta Venus, "algo que es excepcional", y que "los primeros estudios" apuntan a que "probablemente sea más excepcional" de lo que se pensaba "en un principio".

Barcala ha hecho hincapié en este "gran hallazgo" por el que "se incrementa" el patrimonio histórico alicantino, y ha rehusado entrar en cuestiones "tan específicas" como "si el boquete" se hizo "con una pala" o "con un pico", ya que "los que sí que saben" son "los arqueólogos, tanto de la empresa de arqueología como los técnicos municipales", que "han estado tomando todas las decisiones", según ha recalcado.

Así, el alcalde ha destacado que "ha sido un trabajo escrupuloso, ajustado a todos los protocolos y aplaudido por los especialistas". "Los especialistas yo creo que algo tendrán que decir y si puede hablar cualquiera y cualquiera es un especialista, pues entonces pondremos a todo el mundo pues a hacer arqueología, lo cual me parece un absurdo", ha zanjado.