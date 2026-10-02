Alicante Gastronómica abre sus puertas "con más contenidos" y "nuevos espacios"

Inauguración de Alicante Gastronómica - ALICANTE GASTRONÓMICA

ALICANTE, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alicante Gastronómica ha abierto este viernes en Fira Alacant, y hasta el próximo lunes, las puertas de su octava edición, con una oferta que se caracteriza por "más contenidos" y "nuevos espacios", según ha señalado la organización del evento en un comunicado.

Los impulsores han subrayado que la cita "crece en todas sus facetas", por ejemplo, un 60 por ciento en el número 'masterclass'. También contará con un nuevo escenario, espacios temáticos como el Aula del Queso y nuevos concursos profesionales y para aficionados.

La feria "tiene cada vez más proyección mundial", han continuado, "gracias a la participación de profesionales de la cocina" y la presencia de estands temáticos "de productos procedentes de diferentes partes del mundo". Además, está prevista la participación de profesionales con estrellas Michelin y soles Repsol.

Al evento se han acreditado "más de 230 profesionales de diferentes medios de comunicación, quienes informarán de las actividades de los 260 expositores, las más de 460 ponencias y talleres participativos abiertos al público general, que se reparten en ocho escenarios en los 36.000 metros cuadrados del recinto ferial", según la organización.

Igualmente, hay un nuevo espacio Chocolate & Helado, en referencia a la industria de la provincia de Alicante vinculada a estos dos productos. Esta edición, además del Premio de Alta Pastelería Internacional Paco Torreblanca a la Mejor Tarta de Chocolate del Mundo, se han convocado 19 concursos diferentes.

Entre ellos, están el XVIII Campeonato de España de Tortilla de Patatas-Tescoma y las nuevas ediciones del Concurso de All i Oli by Sezar Blue o A Cuchillo, sobre "el arte de cortar jamón", han explicado los promotores del evento culinario.

México se convierte en esta edición en el país invitado, que llega a la feria "con el potencial de una gastronomía catalogada como Patrimonio de la Humanidad". Los dos embajadores son los cocineros Isabel Carvajal y Mariano Torres Hütt, "dos de las grandes figuras de los fogones mexicanos", han apuntado.

"OPORTUNIDAD"

A la inauguración han asistido, entre otras autoridades, el 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez; el alcalde de la capital alicantina, Luis Barcala; el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño; y la presidenta de la feria gastronómica, Gema Amor.

El jefe del Consell ha destacado que el turismo gastronómico representa cerca del 30% del gasto turístico de quienes visitan la Costa Blanca y ha subrayado "la importancia de Alicante Gastronómica como una de las principales señas de identidad de la Comunitat Valenciana y como un sector estratégico para la generación de riqueza, empleo y oportunidades".

A su juicio, el evento "se ha convertido en el certamen gastronómico de referencia en toda España" y "supone una oportunidad para impulsar los productos agroalimentarios valencianos, fortalecer el sector hostelero y restaurador y generar nuevas oportunidades de desarrollo para los municipios de la Comunitat Valenciana", ha detallado la Generalitat en un comunicado.

"Cuando hablamos de gastronomía no solo hablamos del buen comer. Hablamos de un gremio muy importante de empresarios, restauradores, agricultores que entre todos hacen que esta tierra sea una de las más prodigiosas a la hora de ofrecer productos tan fantásticos como los que elaboramos en la Comunitat Valenciana y, especialmente, en la provincia de Alicante", ha dicho Pérez Llorca.

El 'president' se ha referido al anuncio realizado en Les Corts Valencianes de "establecer la cuota cero para nuevos autónomos durante dos años, ampliable a cuatro años en el caso de los jóvenes, con el objetivo de facilitar el emprendimiento y favorecer la creación de nuevos proyectos empresariales".

Asimismo, Pérez Llorca ha reiterado el "compromiso" del Consell para que los jóvenes valencianos "puedan desarrollar con seguridad sus carreras laborales en la Comunitat Valenciana" y ha valorado la "apuesta" de Alicante Gastronómica "por conectar formación y empresa mediante talleres, concursos y actividades que acercan a estudiantes y jóvenes profesionales al mercado laboral".

"EPICENTRO DE LA GASTRONOMÍA NACIONAL"

Por su parte, Pérez, presidente de la Diputación y responsable del Patronato Provincial de Turismo, ha destacado la "consolidación de un evento de éxito que posiciona" el destino "en el epicentro de la gastronomía nacional" y con el que muestran "el alma mediterránea al mundo".

Pérez ha recalcado la importancia de la gastronomía como parte del "patrimonio identitario, gracias a la variedad de productos autóctonos, a la calidad del servicio y al talento" de cocineros, ha explicado la Diputación en un comunicado.

"Este modelo consolida Alicante Gastronómica como un evento eminentemente experiencial, permitiendo que el público interactúe directamente con las nuevas corrientes de la alta cocina, deguste creaciones de nuestra tierra descubra la innovación del sector en un entorno dinámico y accesible", ha subrayado el presidente de la Diputación.

De otro lado, Baño ha apostillado sobre el evento que "la razón de ser de la feria es poner en valor" lo que tiene Alicante y lo que se sabe hacer en esta provincia, tanto en producto como a nivel profesional, productores y restauradores.