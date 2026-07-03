Alicante decreta tres días de luto y guarda minutos de silencio por el asesinato machista de una mujer y su hija

Minuto de silencio celebrado este viernes en la plaza del Ayuntamiento de Alicante por el asesinato de dos mujeres en una vivienda de la partida de La Cañada del Fenollar- EUROPA PRESS

ALICANTE, 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alicante ha decretado tres días de luto oficial y ha guardado este viernes a las 12.00 horas tres minutos de silencio a las puertas del consistorio en señal de repulsa por los asesinatos machistas de Lourdes, de 51 años, y de una de las hijas de esta víctima, de 20, presuntamente perpetrados este jueves por un hombre de 53, quien era su pareja y su padre, respectivamente, en una vivienda de la partida de La Cañada del Fenollar.

Al acto, que se ha desarrollado en la plaza del Ayuntamiento, han asistido el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, así como miembros de la corporación municipal y el subdelegado del Gobierno en la provincia, Manuel Pineda. No ha asistido el alcalde Luis Barcala, quien en redes sociales también ha condenado lo ocurrido.

Pineda ha trasladado su "cariño", "apoyo" y "afecto" a la familia de las víctimas y a la población de Alicante, que, según ha resaltado, está "consternada" por el suceso. Además, ha reclamado la necesidad de que la sociedad y las instituciones estén unidas "de una forma comprometida, actuando de forma responsable", para luchar contra la violencia de género.

El subdelegado ha indicado que "el Gobierno de España seguirá protegiendo" y "previniendo este tipo de casos" y "poniendo recursos para avanzar en igualdad y también para la concienciación social", ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación.

"Es un día de luto, es un día de respeto, es un día de reflexión colectiva", ha añadido el subdelegado, quien ha hecho hincapié en que hechos como estos no pueden pasar desapercibidos, por lo que ha justificado la necesidad de actos como estos minutos de silencio para concienciar a la sociedad.

Por su parte, Villar ha lamentado también el doble crimen y ha indicado que solamente un caso ya "es muchísimo". En declaraciones a los medios, el vicealcalde ha animado a cualquier mujer que pueda ser víctima a que denuncie y ha señalado que este tipo de casos son algo "intolerable" y que no hay que "bajar la guardia". También ha trasladado sus condolencias a la familia de las víctimas.

Igualmente, Barcala, quien no ha participado en los tres minutos de silencio, ha publicado en la red social X un mensaje en el que ha lamentado los hechos: "Mi más sentido pésame a las familias y seres queridos de la madre y la hija asesinadas ayer en la partida de La Cañada del Fenollar y mis deseos de pronta recuperación de la otra hija, que resultó herida en este nuevo y horrible caso de violencia machista".

LUTO OFICIAL

El consistorio ha decretado luto oficial desde las 14.00 horas de este viernes hasta la medianoche del próximo domingo en señal de duelo por el asesinato de dos mujeres en la tarde del jueves en la partida rural de La Cañada del Fenollar.

De esta forma, las banderas ondearán a media asta en el exterior del edificio consistorial "en señal de respeto, pésame y duelo" hasta las 00.00 del lunes, según el decreto firmado por el alcalde.

"Queremos trasladar un mensaje unánime de rechazo, manifestar nuestra enérgica condena por el terrible hecho, así como hacer llegar nuestro apoyo y cercanía al entorno de las víctimas", recoge el decreto de Alcaldía, que añade: "Ante este hecho, y como testimonio de su dolor y en señal de condolencia con las víctimas, el Ayuntamiento y la ciudad de Alicante declaran luto oficial, símbolo del duelo personal y colectivo".

016

El teléfono 016, las consultas 'online' a través del correo 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat 'online', accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación Alertcops, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.