Incendio de las faldas del Maigmó en Tibi - CONSORCIO DE BOMBEROS

ALICANTE 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los medios aéreos que estaban trabajando en el incendio forestal declarado este martes por la tarde en las faldas de la sierra del Maigmó, dentro del término municipal de Tibi, han comenzando a retirarse pasadas las 20.00 horas y la previsión es que se reincorporen mañana con las primeras horas de luz. El fuego evoluciona favorablemente, según fuentes del Consorcio Provincial de Alicante.

Durante la tarde han trabajado en las tareas de extinción hasta seis medios aéreos y tres unidades helitransportadas, ocho dotaciones del Consorcio y otras seis unidades de bomberos forestales de la Generalitat y cinco autombombas.

Con la llegada de la noche se han retirado los medios aéreos y siguen trabajando en la zona ocho dotaciones de bomberos del Consorcio y las seis unidades bomberos forestales.

El incendio, que se declaró pasadas las 17.15 horas, está afectando a la cara del Maigmó que da al municipio de Tibi y el fuego también se ha detectado en las inmediaciones del Racó de Creu.