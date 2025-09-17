Alicante es una de las "mejores ciudades" de Europa para una escapada de fin de semana, según Jetcost

ALICANTE, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alicante es una de las "mejores ciudades" de Europa donde hacer una escapada de fin de semana, ya que tiene como uno de sus "valores más importantes" su "cocina propia y singular, la calidad del producto local y el buen hacer de sus hosteleros", en el marco de la Capital Española de la Gastronomía, título que ostenta la capital alicantina en 2025, según valoraciones de usuarios del portal Jetcost.

Así, ha calificado los arroces de este municipio como "emblema de su gastronomía" ya que "destacan como un símbolo de identidad y calidad". "Alicante no solo destaca por sus arroces, sino también por una oferta gastronómica variada que incluye mercados históricos como el Mercat Central y más de 700 establecimientos de renombre con estrellas Michelin y soles Repsol", ha apuntado.

Además de "buen comer", tiene mucho que ofrecer, por ejemplo, con "el icono de la ciudad" que constituye el Castillo de Santa Bárbara, que data del siglo XIV, "una de las más grandes fortalezas medievales de España y de las mejor conservadas, desde la que se divisa a la perfección la ciudad y la bahía de Alicante".

Otro de sus "encantos" está un poco más lejos, en la isla de Tabarca, a la que se llega en barco en 20 minutos. "Antiguo refugio de piratas berberiscos y de varias familias de pescadores de Génova que estaban cautivos en la ciudad tunecina de Tabarka, es la única isla habitada de la Comunitat Valenciana. Las murallas que rodean su núcleo urbano han sido declaradas Conjunto Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural. Sus aguas son Reserva Marina del Mediterráneo por su excelente calidad y por la biodiversidad de su flora y fauna", ha indicado Jetcost en un comunicado.

Junto a Alicante, los usuarios de este portal han elegido otras ciudades en las que hacer una escapada de fin de semana: Copenhague (Dinamarca), Lugo (España), Nápoles (Italia), Edimburgo (Escocia), Budapest (Hungría), Oporto (Portugal), Turín (Italia), Viena (Austria), Agrigento (Italia), Granada (España) y Perpiñán (Francia).