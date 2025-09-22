Alicante premia con 10.000 euros a diez entidades para que colaboren en proyectos de promoción de la salud - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jurado de los II Premios a las Mejores Iniciativas de Promoción y Cuidado de la Salud de la Ciudad de Alicante, otorgados por la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento y dotados con un total de 10.000 euros, ha seleccionado este lunes a las diez entidades sin ánimo de lucro galardonadas. Cada una de ellas recibirá mil euros para colaborar en la ejecución de distintos proyectos.

La edil del área, Cristina Cutanda, ha resaltado que con estos galardones el consistorio "reconoce la labor de las entidades sin ánimo de lucro que trabajan con distintos colectivos de la ciudad en proyectos de promoción de la salud", que complementan "el trabajo de las administraciones públicas" y "prestan un servicio valiosísimo".

Asimismo, ha destacado la "enorme calidad de todos los proyectos que se han presentado a la convocatoria de estos premios, que cumplen ya su segunda edición con vocación de continuidad", según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado.

Las entidades sin ánimo de lucro alicantinas han presentado 15 proyectos a esta edición. De ellos, han sido premiados diez. En concreto, la Asociación Charlie contra el Cáncer Infantil, por 'Desfile Benéfico Carlos Sarriá'; Down Alicante, por 'Un respiro para la salud', y Asociación El Rogle Obert, por 'Activando salud mental. Mapa de activos para la promoción de la salud mental a través de fotovoz'.

También Fundación Jorge Talavera, por 'Salid de la adicción mediante el boxeo'; Asociación Parkinson Alicante, por 'Hidroterapia en parkinson'; Asociación Alinur, por 'Departamento de salud integral para personas con diversidad funcional', y Associació Ciutadana d'Alacant d'Afectats i Afectades pel VIH (Acavih), por 'Voluntariado, prueba de vida sin dudas'.

Completan la lista de galardonados la Asociación Daño Cerebral Adquirido (Adacea), por 'Grupo de ayuda mutua de jóvenes adultos con daño cerebral adquirido'; Asociación Provincial de Alicante de Mujeres con Cáncer de Mama (Apamm), por 'Rehabilitación de suelo pélvico para mujeres afectadas por cáncer de mama', y Fundación San Francisco de Borja, por 'Más que deporte: practicar, participar y pertenecer'.

MENCIONES ESPECIALES Y JURADO

El resto de participantes, por su "encomiable labor", recibirán una mención especial: Aspanion, por 'Seguimiento a largo plazo de supervivientes de cáncer infantil'; Recicla Alicante, por 'Preveni2'; Asociación Noray Proyecto Hombre, por 'Intervención con menores vulnerables'; Asociación Espina Bífida e Hidrocefalia Alicante, por 'Con voz propia', y Acavih, por 'Entérate y actúa'.

El jurado de los premios lo han conformado la concejala de Sanidad, Cristina Cutanda, en calidad de presidenta; Francisco José Ponce, director territorial de Sanidad de Alicante; Montserrat Angulo, presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante; Nuria Trenzano, jefa de departamento de la Concejalía de Deportes, y Ana Gutiérrez, jefa de departamento de la Concejalía de Sanidad, en calidad de secretaria.