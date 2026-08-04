Alicante Presenta Su Candidatura A Capital Europea De La Innovación 2027 - ERNESTO CAPARRÓS

ALICANTE, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha presentado este martes la candidatura a los premios iCapital que convoca la Comisión Europea para alcanzar el reconocimiento como Capital Europea de la Innovación 2027.

Los premios iCapital, European Capital of Innovation Awards, reconocen a las ciudades de más de 250.000 habitantes que impulsan la innovación en todos los niveles, con la involucración de agentes públicos y privados, el "apoyo el emprendimiento" y la implementación de "políticas innovadoras que sirven de inspiración en toda Europa". El concurso está abierto a ciudades de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y de los países asociados a Horizonte Europa.

El pasado 15 de julio, el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, así como los alcaldes y concejales de Innovación de la comarca de l'Alacantí y Elche, respaldaron la candidatura de la capital de la provincia a estos premios.

De igual forma, se ha recibido el "apoyo" de la Generalitat Valenciana a través de una carta remitida por la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, según ha informado el consistorio en un comunicado.

En este contexto, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha señalado que aspiran a "ganar iCapital", pero sobre todo a consolidarse como "referente europeo entre las ciudades medias que entienden la innovación como una forma de trabajar, colaborar y transformar su territorio".

Además, el primer edil ha subrayado en la carta de presentación de la candidatura que "la innovación adquiere más valor cuando puede transferirse a otros territorios".

En esta carta también ha resaltado que la plataforma de inteligencia artificial (IA) para la administración pública desarrollada en Alicante ya se utiliza en distintas ciudades españolas y en otros países como México.

"Con esta acción contribuimos a fortalecer el área funcional de innovación junto a Elche y otros municipios de nuestro entorno y provincia donde se generan innumerables sinergias entre empresas, instituciones y entidades públicas y privadas", ha apostillado.

Y ha aseverado que buscan avanzar para incorporar sectores como el aeroespacial, la defensa y las tecnologías duales, reforzar la propiedad intelectual, el audiovisual y el 'hospitality' y promover proyectos con "impacto tangible".

De otro lado, el alcalde ha incidido en que ser semifinalistas en su primera candidatura a los European Capital of Innovation Awards fue "un reconocimiento importante" que "confirmó que el modelo de Alicante despierta interés" fuera de las fronteras.

"LABORATORIO URBANO"

Por otra parte, la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social del Ayuntamiento de Alicante Impulsalicante ha completado, a través de su estrategia en innovación Alicante Futura, la memoria de la candidatura que se ha presentado este 4 de agosto.

En la carta que acompaña a la memoria, el alcalde explica como Alicante funciona como un "auténtico laboratorio urbano", ya que, a su juicio, "el ciclo del agua, el puerto, las áreas industriales, infraestructuras culturales y el propio Ayuntamiento sirven como bancos de pruebas donde las soluciones se validan en condiciones reales antes de integrarse en el ecosistema local".

En este sentido, el consistorio ha apuntado que cuentan con "una gobernanza y metodología explícita", con "actores motores de la innovación coordinados en todos los niveles" y con "un continuo seguimiento de indicadores que permiten verificar los resultados".

Sobre ello, Barcala ha asegurado que los resultados trascienden las fronteras, como es el caso, según el primer edil, del parque La Marjal, que se basa en una "solución natural para combatir las inundaciones", o el proyecto piloto de biorremediación con microalgas en el Puerto de Alicante, publicado por la Comisión Europea como un "caso de éxito europeo".

Así, el alcalde ha remarcado que la visión de Alicante es convertirse en "la ciudad mediterránea de tamaño medio líder en transformación urbana impulsada por la innovación, inclusiva y sostenible".

ALICANTE FUTURA

Por otro lado, el Ayuntamiento ha desarrollado durante los últimos años una estrategia sostenida para situar la innovación como "uno de los ejes de transformación económica y social de la ciudad".

A través de Alicante Futura, y en coordinación con otras estrategias municipales como ALIA - Alicante Investment Agency, el consistorio busca avanzar en "la conexión de su ecosistema innovador, el impulso de la colaboración público-privada, la atracción de inversión, el apoyo al desarrollo empresarial y la generación de nuevos espacios de experimentación y cooperación", en una acción que se extiende a los territorios vecinos para conformar una "gran área funcional perfectamente interconectada de en torno a un millón de habitantes".

En este sentido, Barcala ha puesto en valor las estrategias entre administraciones puestas en marcha, proyectos con financiación europea y otros de carácter regional, como el impulsado en Alicante por la Generalitat Valenciana del Área 42 para la formación y el desarrollo innovador.