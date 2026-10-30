Alicante reunirá a representantes de más de 30 países para "impulsar la cooperación internacional" en IIGG

Cartel del evento - ORIGEN ESPAÑA

ALICANTE, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Denominaciones de Origen (Origen España) y la Organización para una Red Internacional de Indicaciones Geográficas (oriGIn) celebrarán los próximos días 5 y 6 de noviembre en Alicante la Conferencia Internacional sobre el Fortalecimiento de los Proyectos de Cooperación en materia de Indicaciones Geográficas, organizada en colaboración con la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

El encuentro, que tendrá lugar en la sede de la EUIPO, reunirá a representantes de más de 30 países de todo el mundo, entre ellos responsables de oficinas de propiedad intelectual, Consejos Reguladores, asociaciones de productores y organizaciones internacionales. Durante las dos jornadas se compartirán experiencias y resultados de proyectos desarrollados durante los últimos 20 años, con el objetivo de reforzar la cooperación internacional y definir nuevas iniciativas de apoyo a las Indicaciones Geográficas.

La conferencia contará con la participación de João Negrão, director ejecutivo de la EUIPO; Riccardo Deserti, presidente de oriGIn; Ángel Pacheco, presidente de Origen España; y Paolo De Castro, exministro de Agricultura de Italia y exdiputado del Parlamento Europeo. También intervendrán representantes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Comisión Europea y oficinas de propiedad intelectual de países como España, Francia, Suiza, Croacia, México, Paraguay, Perú, Chile y Tailandia, junto a representantes de Consejos Reguladores y asociaciones de productores de distintos continentes.

"Este encuentro es una oportunidad para compartir conocimientos y experiencias entre países y seguir avanzando en el reconocimiento y la protección de las Indicaciones Geográficas. La cooperación internacional es fundamental para apoyar a los productores, dar mayor valor a nuestros productos y contribuir al desarrollo de los territorios", ha señalado Ángel Pacheco, presidente de Origen España.

El programa incluye cuatro mesas de debate centradas en los resultados de los proyectos de cooperación internacional, las necesidades de las asociaciones de productores, las Indicaciones Geográficas de productos artesanales e industriales y las prioridades para futuras iniciativas.

Entre los asuntos que se abordarán destacan el acceso a nuevos mercados, el intercambio de conocimientos entre productores, la sostenibilidad y las oportunidades que ofrecen las Indicaciones Geográficas para mantener la actividad económica y el empleo en el medio rural.

PRODUCTOS TRADICIONALES

La conferencia incluirá también una visita al Consejo Regulador de las IGP Jijona y Turrón de Alicante, y al Museo del Turrón de Jijona, así como a instalaciones vinculadas a la elaboración de estos productos tradicionales.

Coincidiendo con este encuentro internacional, Origen España celebrará el 4 de noviembre su Asamblea General de otoño, en la que participarán representantes de sus entidades asociadas para abordar las principales cuestiones de actualidad y las próximas líneas de trabajo de la organización.