Alicante suspende este viernes por el viento los carnavales de colegios en la vía pública

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Alicante - ALICANTE TURISMO - Archivo

ALICANTE, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha acordado la suspensión de los carnavales en la vía pública que tenían previsto realizar 13 colegios de la ciudad y las dos escuelas infantiles municipales ante la previsión meteorológica de alerta amarilla por vientos.

Todas estas actividades se realizarán en el interior de los centros educativos, según se ha acordado en la tarde de este jueves en una segunda reunión del Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal), convocada por el alcalde Luis Barcala con la participación de todos los servicios de emergencia y prevención, ha informado el consistorio en un comunicado.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el temporal de viento amaine a partir de las 18.00 del jueves, pero ha reactivado la alerta amarilla a partir de las 09.00 horas del viernes, con tendencia a ir en aumento a lo largo del fin de semana, especialmente durante el sábado, ha resaltado la administración local.

Por este motivo, Barcala ha vuelto a convocar el Cecopal a mediodía del viernes para tomar una decisión sobre el Sábado Ramblero de Carnaval, tanto infantil como adulto, la celebración o no de los mercadillos y actividades deportivas y de otra índole previstas el sábado en la vía pública, así como acerca de la instalación de veladores durante el fin de semana.

CIERRE DE PARQUES Y JARDINES

Durante este jueves, en el que la estación meteorológica de Ciudad Jardín ha registrado rachas de viento de hasta 69 kilómetros por hora, han permanecido cerrados por razones de seguridad los parques y jardines y las zonas con árboles monumentales, que tampoco abrirán durante el fin de semana.

También han sido clausurados hasta el domingo el circo instalado en la avenida del Doctor Rico, cuyas lonas son susceptibles de ser afectadas por las fuertes rachas, y una actividad de hinchables en el barrio de Rabasa.

Al mismo tiempo, el Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) va a abrir sus puertas desde las 20.00 del jueves hasta el mediodía del próximo domingo.

Por su parte, el Castillo de Santa Bárbara reabrirá el viernes por la mañana y se decidirá sobre su posible cierre también de acuerdo con la evolución meteorológica.

Con carácter preventivo, el Ayuntamiento ha comunicado a los colegios la necesidad de reforzar las medidas de prevención y ha ordenado a los vendedores de los mercadillos que retiraran los toldos este jueves para evitar posibles incidencias con el denominado efecto vela.

200 INTERVENCIONES DE POLICÍA Y BOMBEROS

La Policía Local y el Servicio de Extinción de Incendios, Prevención y Salvamento (Speis) han realizado unas 200 intervenciones durante la madrugada del jueves y hasta las 18.00 horas, sobre todo relacionadas con la caída de árboles, señales, vallas y farolas, desprendimientos de carteles, toldos y persianas y desplazamientos de contenedores por la vía pública. Según el consistorio, no se han registrado daños personales.

Entre las incidencias reseñables, figura la caída de un árbol sobre las vías ferroviarias de San Gabriel, que ha obligado a cortar durante una hora el tráfico ferroviario de Cercanías entre Alicante y Murcia, y el desprendimiento de un cartel de un establecimiento de restauración en la avenida de la Universidad.

Tanto la Policía Local como el Speis van a reforzar sus dispositivos de cara al fin de semana para prestar atención a las posibles incidencias meteorológicas, al tiempo que las brigadas de Parques y Jardines llevan a cabo una revisión "a fondo" de las zonas verdes, con "especial atención" a los árboles monumentales para comprobar su umbral de resistencia y prevenir posibles caídas, ha señalado el consistorio.