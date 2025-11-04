Alicante viaja al World Travel Market para atraer a nuevos turistas de Islandia, China o Estados Unidos - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Costa Blanca ha participado este martes en la jornada inaugural de la feria World Travel Market de Londres, con el foco puesto en los turistas procedentes de Islandia, China, Estados Unidos o Canadá, que "se posicionan como un nuevo nicho de viajeros".

Así lo ha señalado el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, quien ha subrayado que estos mercados "constituyen un enorme potencial y el hecho de que se interesen" por la oferta y productos turísticos alicantinos "pone de manifiesto las posibilidades" que se abren "para establecer líneas de acción y acuerdos a través de paquetes vacacionales cerrados".

El ente turístico ha agendado encuentros con operadores del sector con el propósito de "concretar acuerdos que permitan incrementar la llegada de visitantes a la provincia de cara a 2026, un año clave para consolidar el récord de turistas que se registrará esta anualidad", según ha señalado la institución provincial en un comunicado.

Las reuniones mantenidas por el Patronato Costa Blanca, encabezadas por Toni Pérez, acompañado por la vicepresidenta Ana Serna y el director del ente, José Mancebo, persiguen "fidelizar mercados asentados", como el británico o el procedente de Europa del Este, "pero también centrar la estrategia de acción en otros emergentes que promueven nuevas oportunidades de negocio turístico".

De esta manera, según ha asegurado el presidente de la Diputación, la presencia de la provincia en World Travel Market "viene fijada por un cambio de paradigma promocional" con el que se pretende "consolidar la estrategia de trabajo por nichos de productos". "Hemos enfocado nuestras propuestas en paquetes promocionales de golf, gastronomía, salud y el bienestar, cultura o turismo MICE, sin olvidar el perfil vacacional tradicional", ha recalcado.

"El mercado británico demanda cada vez más experiencias auténticas, sostenibles y diferenciadas y nuestra oferta debe ir encaminada en este sentido", ha matizado el responsable del Patronato Costa Blanca, quien ha añadido que también se busca "la diversificación internacional, así como la conectividad aérea y ferroviaria como elemento clave para la expansión" de este destino.