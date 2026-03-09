Almassora, Castelló y Vila-real honran a los héroes del 9 de marzo de 1810

Homenaje en Almassora a los hérores del 9 de marzo de 1810 - AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA

CASTELLÓ 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La localidad castellonense de Almassora ha homenajeado este lunes a los casi 150 héroes del 9 de marzo que fallecieron en 1810 durante la resistencia frente a las tropas napoleónicas en la Guerra de la Independencia.

El acto ha contado con la asistencia de autoridades de las ciudades vecinas: Castelló de la Plana y Vila-real, detalla el Ayuntamiento de Almassora.

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, ha encabezado el homenaje junto al concejal de Relaciones Institucionales de Castelló de la Plana, Vicente Sales, y el segundo teniente de alcalde de Vila-real, Emili Obiol, acompañados por otros miembros de la corporación municipal.

Durante la ceremonia, los representantes municipales han depositado coronas de laurel a los pies del monolito situado en la Glorieta Herois del 9 de març, en memoria de las casi 150 personas de las tres poblaciones que perdieron la vida defendiendo su territorio frente al avance de Napoleón.

La primera edil de Almassora ha destacado el valor y la determinación de estos vecinos, así como su compromiso por proteger la libertad de su tierra ante la invasión extranjera.