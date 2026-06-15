El alquiler en la Comunitat Valenciana sube un 9,4% interanual en mayo, según Fotocasa

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VALÈNCIA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en alquiler en Comunitat Valenciana ha subido un 1,2% en su variación mensual y un 9,4% en su variación interanual, con un precio medio en mayo de 14,79 euros/m2 al mes, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha destacado que, "tras varios años de fuertes incrementos, las rentas en la Comunitat Valenciana encadenan ya varios meses alejadas de las subidas de doble dígito y registran el crecimiento interanual más moderado de los últimos años en la región".

Según ha indicado en un comunicado, "la escalada de precios pierde intensidad, debido principalmente a que la capacidad de pago de los inquilinos valencianos está al límite. Sin embargo, esta desaceleración no implica en absoluto una bajada de precios".

El alquiler en la Comunitat Valenciana continúa en niveles "históricamente muy elevados" con 56 meses en positivo. En 16 de las 17 comunidades autónomas se incrementa el precio interanual en mayo. Los incrementos más elevados son Castilla- La Mancha (14,3%), La Rioja (13,4%), Asturias (12,3%), Aragón (11,6%), Comunitat Valenciana (9,4%) y Canarias (8,0%).

Les siguen Navarra (7,6%), Extremadura (7,2%), Región de Murcia (6,5%), Andalucía (6,4%), Castilla y León (5,8%), Galicia (5,4%), Baleares (4,7%), País Vasco (4,6%), Madrid (3,7%) y Cantabria (0,4%). Por otro lado, la región con descensos por segundo mes consecutivo es Cataluña (-3,7%).

En cuanto al ranking de CC.AA. con el precio de la vivienda más caras para alquilar, las cinco con precios superiores a los 15,00 euros/m 2 al mes son: Madrid con 21,96 euros/m2 al mes, Cataluña con 19,30 euros/m2 al mes, Baleares con 19,10 euros/m2 al mes, País Vasco con 17,55 euros/m2 al mes y Canarias con 16,28 euros/m2 al mes.

Le siguen, Comunitat Valenciana con 14,79 euros/m2 al mes, Cantabria con 13,78 euros/m2 al mes, Navarra con 12,85 euros/m2 al mes, Andalucía con 12,38 euros/m2 al mes, Asturias con 12,26 euros/m2 al mes, Aragón con 11,98 euros/m 2 al mes, Galicia con 10,74 euros/m2 al mes, Región de Murcia con 10,68 euros/m2 al mes, La Rioja con 10,27 euros/m2 al mes, Castilla y León con 10,24 euros/m2 al mes, Castilla-La Mancha con 9,09 euros/m2 al mes y Extremadura con 7,57 euros/m2 al mes.