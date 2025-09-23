La alta demanda y la poca de oferta empujan un 15,8% la subida del precio de la vivienda usada

El precio del alquiler crece un 12% y el 57% de los inmuebles en alquiler supera los mil euros

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda usada en València ha subido un 15,8% en el primer semestre del año en tasa interanual, hasta situarse el metro cuadrado en 2.203 euros. Este crecimiento es consecuencia de "la poca oferta" de inmuebles a la venta en la ciudad, que disminuye un 18%, y de la demanda existente que, aunque "empieza ya a mostrar los primeros signos de estancamiento, sigue en cifras altas".

Así, se desprende de los datos y conclusiones extraídos del Informe sobre el mercado de la vivienda en València, estudio elaborado por Tecnocasa, que ha sido presentado este martes, según ha informado el grupo en un comunicado

Al respecto, el Área Manager y responsable del Grupo Tecnocasa en Valencia, Carlos Alonso, ha explicado que el precio del alquiler en la ciudad también crece, concretamente lo ha hecho un 12% en 2025', y el metro cuadrado está ahora en 14 euros. Así, el 57% de los inmuebles alquilados en la ciudad en el primer semestre de 2025 costaban 1.000 euros o más.

El inmueble tipo vendido en València es el de una vivienda con ascensor (68%), de entre 60 y 80 metros cuadrados (38%), de tres dormitorios (51,6%) y con una antigüedad media de la finca de más 60 años (54,6%). 'Con relación al precio de compra, el 60% de las viviendas vendidas en Valencia está en la franja de entre 150.000 euros y 225.000 euros', ha destacado Alonso.

Por su parte, el comprador actual tiene las siguientes características: compra primera vivienda (70%), con el objetivo de residir en ella, adquiere el inmueble con hipoteca (81%), tiene entre 25 y 44 años (74%), es de nacionalidad española (64%), cuenta con un contrato laboral indefinido (73%) y tiene estudios universitarios (67%).

Asimismo, destaca "la bajada significativa" del comprador inversor en la ciudad, que ha pasado del 37% en 2024 al 27% en 2025, y también "el importante aumento" de las comprar hechas con hipoteca en 2025 (81%), cifra 21 puntos por encima del dato de 2024 (60%).

SECTOR INMOBILIARIO:BUEN MOMENTO PARA VENDER

Por su parte, el director de Análisis del Grupo Tecnocasa, Lázaro Cubero, ha destacado que "ahora es un buen momento para vender una vivienda pues la negociación entre comprador y vendedor es baja".

La 'rebaja' o negociación actual del precio en la ciudad de Valencia está en el 5%, 1,5 puntos inferior al dato de 2024 (6,5%). Además, Cubero ha puntualizado que un 13,3% de la oferta de vivienda en la ciudad "está sobrevalorada y no sale al mercado con un precio inicial correcto'.

En relación con el tiempo para vender una vivienda, según las operaciones realizadas por el Grupo Tecnocasa en la ciudad durante este año, el tiempo medio necesario para vender una vivienda es bajo, 83 días, aunque un poco superior al dato del 2024, que era de 71 días.

El Informe sobre el mercado de la vivienda en València también analiza los principales datos relativos a la concesión de hipotecas.

Según Pablo Morata, responsable de Kìron en Valencia: "el 54,7% de las nuevas hipotecas concedidas este año lo han sido a un tipo de interés fijo". Este dato es superior al dato del año 2024 (41,6%) y al de 2023 (27%). Asimismo, y según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en la ciudad el número de hipotecas han crecido un 5,4% en el primer semestre de 2025.

En la rueda de prensa también se ha tratado el crecimiento de la población en España y la necesidad de nuevos hogares. Para ello, la Cátedra Grupo Tecnocasa - UPF de Análisis del mercado de la vivienda ha realizado un análisis interactivo online que, basado en datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), muestra que la población española crecerá de 2025 a 2030 en 2.611.006 habitantes hasta las 51.876.057 personas. Ante este crecimiento poblacional, el país necesitará 1.573.581 nuevos hogares.

Si nos centramos en la provincia de Valencia, la previsión de aumento de población en cinco años es de 199.882 personas, con una población total en 2030 de 2.958.393 habitantes. Esto, supondrá la necesidad de crear 99.559 nuevos hogares, con un total de hogares en 2030 de 1.206.947 unidades.

COMPRAR, MÁS RENTABLE

El informe también analiza la opciónde comprar frente a alquiler y concluye que "una persona que cuente con ahorros previos puede obtener actualmente una cuota hipotecaria muy inferior a un alquiler", por lo que "a largo plazo, la opción de comprar es siempre más rentable que el alquiler".

A modo de ejemplo, por un inmueble tipo en Valencia de 176.000 euros (80 metros cuadrados), con una hipoteca de 140.800 euros (80% del valor del inmueble), a un interés anual del 2,3% y a un plazo de 25 años, la cuota mensual del préstamo sería de 618 euros, mientras que la renta mensual al alquilar el inmueble subiría a 1.110 euros, con una diferencia a favor de la compra de 492 euros. Cubero ha destacado que

DINAMISMO DEL MERCADO INMOBILIARIO

Asimismo, la Comunitat Valenciana tiene un dinamismo inmobiliario del 3,6, bastante por encima de la media nacional, que es de 2,97 ventas cada 100 viviendas,, siendo también la segunda comunidad más dinámica de España, solo por detrás de la Región de Murcia (3,67). Además, el dato en la Comunidad Valenciana (3,6) es el más alto de toda la serie histórica de la comunidad y demuestra "el fuerte dinamismo" que tiene.

En concreto, la provincia valenciana más dinámica es Alicante, con 4,49 ventas cada 100 viviendas, seguida de Castellón (3,66) y Valencia (2,77). Por su parte, las poblaciones más dinámicas en segunda mano son Carcaixent, Oliva y Gandía.