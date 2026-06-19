Altea reabre la playa de La Roda

Imagen de archivo de la playa de La Roda. - COMUNITATVALENCIANA.COM

ALICANTE, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Altea (Alicante) ha reabierto la playa de la Roda después de que una nueva analítica del agua haya dado "un resultado correcto".

Según informa el consistorio en un comunicado, la Generalitat ha comunicado que se puede reabrir al baño, por lo cual queda levantada la prohibición temporal y la playa vuelve a estar abierta al baño con normalidad.

El Ayuntamiento dio a conocer ayer jueves que, "siguiendo la comunicación recibida de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat Valenciana", había cerrado temporalmente el baño esta playa tras detectar en una analítica valores superiores a los máximos admisibles en uno de los parámetros microbiológicos, que señala "una contaminación de origen residual".