Archivo - Varias palmeras son afectadas por el viento, a 17 de enero de 2023, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Alto Gordo de Buñol (Valencia) ha registrado durante la jornada de este martes rachas de viento de hasta 117 kilómetros por hora, mientras que en Xodos (la Lloma Bernat), Llucena (Venta Talladures) y El Toro (Cerro Gil) se han superado también los 100 km/h, según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Otras localidades que han registrado rachas de viento por encima de los 90 km/h son Siete Aguas (95), Benafigos (92) y la Font de la Figuera (90).

Y entre los 80 y 90 kilómetros por hora se encuentran Higueruelas (89), Olocau del Rey (87), Illes Columbretes (87), Ayora (87), Sacañet (84), Vilafranca (81) y Alcoi (81).

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias ha emitido un nuevo boletín informativo, sobre las 18.30 horas, por el cual se han actualizado las alertas por fenómenos meteorlógicos y se han establecido alerta por lluvias nivel amarillo en el interior norte de Valencia y por vientos nivel amarillo en el interior sur de la misma provincia.