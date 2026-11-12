El Alto Gordo de Buñol registra rachas de viento de 153 km/h y El Toro y Ayora alcanzan los 109

Archivo - Vista de la Playa de la Malvarrosa, a 25 de marzo de 2022, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Alto Gordo de Buñol (Valencia) ha registrado hasta las 14.30 horas de este jueves rachas de viento de hasta 153 kilómetros por hora, mientras que en El Toro (Cerro Gil) y Ayora (Peñón de los Machos/Casa Pi) han alcanzado 109 km/h, según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Asimismo, Siete Aguas ha llegado a los 103 km/h; La Font de la Figuera (100); Yátova (99); Cullera (97); Alcoi (97); Xixona (97); Benimantell (94); Xert (93); Xodos (93); Confrides (93); la Pobla de Benifassà (92); Cirat (92); Calp (92); Sacañet (90) y Macastre (93).

Según la delegación valenciana de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en el Aeropuerto de Valencia se han registrado 74 kilómetros por hora y en la capital del Turia, 64.

Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, hasta las 12 horas, ha recibido 14 incidencias relacionadas con el episodio de fuertes rachas de viento. La gran mayoría ha sido servicios por árboles caídos, persianas, toldos y cableados. Los avisos se han recibido en diferentes municipios de la provincia: Alzira, Torrent, Carlet, Real de Gandia, Alaquàs, Yátova y Dos Aguas.