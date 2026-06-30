Alto Palancia gana el concurso de mascletás de Fogueres de 2026 y Pibierzo el de Fuegos Artificiales

Mascletá del 24 de junio - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Pirotecnia Alto Palancia, de Altura (Castellón), que disparó el 24 de junio en su debut en el día de San Juan, ha conseguido por mayoría de los 12 miembros del jurado el primer premio en el 37 Concurso de Mascletás de Fogueres de Alicante de 2026. Además, Pirotecnia del Bierzo (Pibierzo) ha obtenido, también por mayoría, la primera posición en la 79 edición del Certamen de Castillos de Fuegos Artificiales, por su exhibición pirotécnica en la medianoche del 26, en la playa del Postiguet.

Pibierzo tuvo una triple comparecencia en las fiestas de este año: disparó la mascletá del 22 de junio, la tradicional palmera de la noche de San Juan y el castillo de fuegos artificiales del viernes 26, ha detallado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

Desde el consistorio han resaltado que la mascletá del 24 de junio, disparada por Pirotecnia Alto Palancia, duró seis minutos y 25 segundos. El pico máximo de decibelios alcanzados llegó a los 126,3 y ardieron 150 kilos NEC. Comenzó con una traca valenciana, siguiendo el modelo tradicional, para dar paso a las cuatro primeras secciones aéreas.

Estas fueron aumentando, paulatinamente, en ritmo, duración, intensidad y efectos. Fue un golpe de volcanada de truenos el que dio paso a la parte terrestre de la mascletá con acompañamiento aéreo, ha añadido.

También ha apuntado que el "numeroso público asistente, que abarrotó el perímetro" de la plaza de Luceros, "notó la potencia de cinco fases que aumentaron en cantidades con cinco retenciones terrestres y un acompañamiento de silbatos, serpentinas y truenos de aviso". Siguió un terremoto, de unos 1.600 metros, distribuido en cinco fases de distintos calibres. A partir de ahí, el bombardeo aéreo con triple final con baterías y truenos digitales.

Los integrantes del jurado también han señalado que la Pirotecnia Crespo y Fuegos Artificiales del Mediterráneo quedaron descalificadas de los concursos de mascletás y castillos de fuegos, respectivamente, "al no llegar al mínimo tiempo exigido en las bases de ambos concursos", cinco minutos, en el caso de las disparadas en la plaza de Luceros, y 15 en el certamen desarrollado en el Postiguet.

En concreto, según ha detallado el Ayuntamiento, el tiempo de Pirotecnia Crespo el 19 de junio fue de cuatro minutos y 49 segundos, mientras que en el caso de la segunda se situó en 14 minutos y 32 segundos en la noche del 29 de junio.