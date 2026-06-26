'Altres' recupera en València la contraexposición que desafió el relato oficial del arte valenciano en 1976

La Sala Municipal de Exposiciones acoge ALTRES, - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sala Municipal de Exposiciones del Ayuntamiento de València acoge 'Altres', una muestra que recupera un episodio "singular" de la historia reciente del arte valenciano. Rescata 'Els altres 75 anys de pintura valenciana', una contraexposición organizada en 1976 por un grupo de artistas agrupados en el Col·lectiu de Pintors del País Valencià como una respuesta crítica a la muestra '75 años de pintura valenciana', celebrada un año antes, en 1975, en la misma sala del Ayuntamiento.

El concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, ha presentado este viernes esta muestra y ha recordado que "entre los últimos compases del franquismo y la incertidumbre de un tiempo nuevo, la escena artística valenciana vivió un intenso proceso de organización colectiva", según informa el Ayuntamiento en un comunicado.

"Frente a unas estructuras culturales todavía atravesadas por los estertores de un modelo autoritario, un grupo de artistas, críticos y galeristas decidió reclamar la democratización de la cultura, la transformación de las instituciones y nuevas formas de participación en la vida artística", ha explicado.

Por su parte, la directora del Museo de la Ciudad y partícipe en la muestra, Marta López Ricarte, ha señalado que "hay que entender el pasado en su contexto, aprender de los errores y de los aciertos y dentro de ese entendimiento realmente podremos ver lo que hemos avanzado y lo que hemos evolucionado".

CINCO PINTURAS HISTÓRICAS

Tomando aquel acontecimiento como caso de estudio, la exposición reúne obras, documentos y trayectorias que permiten observar algunas de las tensiones que marcaron aquel momento. Entre ellas, cinco pinturas históricas realizadas por el Col·lectiu de Pintors del País Valencià para la contra exposición y ahora recuperadas que dialogan con tres obras de Sorolla, Pinazo y Fillol, pertenecientes a la muestra oficial de 1975, estableciendo una confrontación que atraviesa cuestiones de representación, legitimidad cultural y organización colectiva.

La muestra comienza con una sala donde se contextualiza lo que se estaba pasando en el momento, lo que estaban creando los artistas más representativos de València y los más actuales.

La exposición cuenta con obras de Juana Francés, pionera de la vanguardia española; Javier Calvo, representado por 'Rectángulos verdes'; Jordi Teixidor, con 'Dos triángulos con azul'; Hernández Mompó, Artur Heras, Rosa Torres, Antoni Miró, Anzo, Arcadi Blasco o Juan Genovés, entre otros creadores que contribuyeron decisivamente a la renovación artística valenciana de las décadas de 1960 y 1970.

En otra sala se confrontan la exposición 75 años de pintura valenciana y las obras del Col·lectiu de Pintors del País Valencià. También hay un espacio dedicado a la documentación y contextualización en relación a la prensa y a la importancia que toma en la sociedad esta exposición que duró solamente 5 días.

Finalmente se puede ver un testimonio vivo donde algunos de los artistas y galeristas protagonistas del evento y que aún nos acompañan han relatado tu testimonio junto con profesionales del arte y de la cultura como Pablo González Tornel, Marta López Ricarte, Lydia Frasquet, José Martí Martínez y Ramón Esteve entre otros.

En definitiva, 'Altres' reúne obras de algunos de los artistas valencianos más destacados del siglo XX. Entre ellas pueden contemplarse 'Historia natural del siglo XX' de Josep Renau, 'Preneu i mengeu' de Rafael Armengol, 'Conde Duque y La familia de Carlos IV' de Equipo Crónica, así como 'Reflejos' de Eusebio Sempere, una de las figuras fundamentales de la abstracción geométrica española.