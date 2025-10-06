El alumnado del CEIP Cervantes de Sueca se reubicará en su propio municipio durante las obras de emergencia en el techo

VALÈNCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alumnado del CEIP Cervantes de Sueca (Valencia) se reubicará a partir de este martes en su propio municipio mientras se realicen las obras de emergencia debido a la antigüedad del edificio, que tiene cerca de 100 años, y al desprendimiento de un trozo de falso techo ocasionado por las lluvias de la semana pasada.

En concreto, la dirección territorial de Educación de Valencia y el Ayuntamiento de la localidad han acordado que todo el alumnado de Infantil, así como el de 1º, 2º y 3º de Primaria se traslade a la ludoteca municipal, que está en el mismo recinto que el colegio. Por su parte, el alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria se ubicará en el centro de Formación de Personas Adultas de Sueca, según ha precisado la Generalitat en un comunicado.

La reubicación del alumnado se mantendrá mientras duren las obras de emergencia para arreglar los desperfectos del techo. De este modo, se van a sustituir falsos techos, realizar reparaciones puntuales de la cubierta y reparar las canaletas.

Paralelamente, la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, a través de la Dirección General de Infraestructuras Educativas, va a realizar un proyecto para proceder a la reparación integral de la cubierta.

El pasado viernes el director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, estuvo en contacto con el alcalde de la localidad, Julián Sáez; la concejala de Educación de Sueca, Roser Viñoles, y con el arquitecto municipal para analizar el estado del edificio.

Asimismo, desde la dirección territorial ya se realizaron gestiones el mismo viernes a través de la inspección educativa y en comunicación con el consistorio para la reubicación del estudiantado.