Alumnado del CEIP Orba de Alfafar inicia las clases tras las reformas efectuadas por la dana

VALÈNCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Educación Infantil y Primaria Orba de Alfafar (Valencia), uno de los centros afectados por la dana, ha iniciado este lunes las clases tras haberse llevado a cabo "las reformas necesarias" para que los alumnos pudieran regresar a las aulas, ha informado el Ayuntamiento.

El comienzo de las clases estaba previsto para el pasado jueves, sin embargo, la mayoría de las familias decidieron no llevar a sus hijos e hijas al centro con aulas prefabricadas al tener dudas sobre su seguridad al considerar que no era el sitio "apropiado" para que el alumnado estuviera allí. El alumnado estuvo en el Polideportivo realizando actividades alternativas facilitadas por el Ayuntamiento.

Desde la corporación municipal señalan que, después de meses de trabajos de reparación y adecuación de las instalaciones, el colegio ha reabierto sus puertas para acoger a cientos de niños y niñas del municipio que vuelven a sus rutinas educativas con "una cálida bienvenida por parte del profesorado".

El alumnado de 3 años ha iniciado hoy su etapa escolar con un horario especial de adaptación, comenzando las clases a las 10.00 horas. Esta medida permite a las familias acompañarlos en sus primeros pasos dentro del centro y garantiza una entrada "más progresiva y tranquila".

La jornada escolar ha dado comienzo a las 7.00 horas con el servicio de Escola Matinera, que "vuelve a ser un recurso fundamental para la conciliación familiar y laboral". También a esa misma hora ha comenzado el transporte escolar que "asegura el acceso de los estudiantes al colegio".

"CALOR INSOPORTABLE"

Por su parte, la presidenta del AMPA de este colegio público, Miriam Martínez, en declaraciones a Europa Press, ha celebrado la vuelta a las aulas del alumnado del centro, al tiempo que ha reclamado la instalación del sombraje en el patio por las "altas temperaturas" a las que se exponen los alumnos.

"Hace muchísima calor", ha aseverado Martínez, quien ha asegurado que esta es una de las cosas que se tendrían que haber instalado "primero" por "el calor insoportable" que hace en estas fechas en Valencia.

En este sentido, ha indicado que, aunque respecto a la semana anterior se ha avanzado "bastante" y no hay maquinaria pesada, todavía falta mobiliario: "Tampoco hay bancos, papeleras, canastas, porterías ni parque infantil para que los niños puedan jugar", ha expuesto.

"Lo que pedíamos era seguridad, que no estuviera maquinaria pesada por el colegio. Por lo menos eso ya se ha ido pero ahora lo que necesitamos es sombra para nuestros niños y niñas", ha defendido Martínez que ha señalado que, desde Conselleria de Educación les han indicado que la instalación del sombraje será en 20 días.

De este modo, la presidenta del AMPA ha exigido a la Conselleria de Educación que "se ponga las manos a la obra ya" para reconstruir el centro y evitar que el alumnado tenga que pasar "cuatro años estudiando en barracones".

CEIP RABISANCHO

Por otro lado, en el CEIP Rabisancho las clases empezarán progresivamente para que el alumnado "se adapte poco a poco a la rutina escolar y disfrute de un inicio de curso más tranquilo y organizado".

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha señalado que hoy es un día "muy importante" para "todo el municipio" porque "no solo iniciamos un nuevo curso, sino que también demostramos la capacidad de nuestro pueblo para sobreponerse a las dificultades que nos dejó la dana".

Asimismo, la concejala de Educación, Amparo Sanjuan, ha destacado que la educación es "el motor del futuro del municipio". "Tenemos que seguir garantizando recursos, espacios seguros y oportunidades para que nuestros niños y niñas puedan crecer, aprender y desarrollar todo su potencial", ha añadido.

Además, el consistorio también ha querido agradecer la colaboración de las familias, el profesorado y la dirección del centro, que "han estado en contacto permanente para que la organización de este arranque escolar se desarrollara".

"La coordinación entre administraciones también ha sido clave para devolverle al alumnado un espacio para su aprendizaje. Con este inicio, Alfafar abre oficialmente el curso escolar 2025-2026", ha concluido.