Alumnado del Conservatorio de Música 'Salvador Seguí' ofrece actuaciones antes de conciertos del Auditori de Castelló

El Institut Valencià de Cultura (IVC) y el Conservatorio Superior de Música 'Salvador Seguí' de Castelló de la Plana mantienen, por segunda temporada consecutiva, la colaboración que permite al alumnado del centro educativo dar la bienvenida al público que asiste a los conciertos programados en el Auditori de Castelló.

Grupos de estudiantes, bajo la coordinación de su profesorado, seleccionan y preparan un repertorio que interpretan en directo momentos antes del inicio de los conciertos de música clásica, según ha destacado la Generalitat en un comunicado.

La delegada territorial del IVC en Castellón, Nuria Felip, ha valorado de forma "muy positiva" la iniciativa desarrollada desde la primavera de 2025 y ha subrayado que "gracias a este proyecto de colaboración entre el IVC y el Conservatorio, los jóvenes músicos tienen la oportunidad de incorporar nuevas experiencias formativas en un entorno profesional y con el aliciente de actuar ante el público del Auditori".

Asimismo, Felip ha indicado que para el IVC "resulta esencial abrir el Auditori a la juventud, no solo como sala de conciertos, sino también como espacio formativo". "En ese sentido, valoramos la colaboración actual con el Conservatorio, que representa un desafío adicional en la formación de estos jóvenes músicos que, seguro en un futuro próximo, integrarán las orquestas y agrupaciones que tocarán en este Auditori", ha agregado.

Por su parte, el director del Conservatorio Superior de Música 'Salvador Seguí' de Castelló de la Plana, Víctor Campos, ha señalado que "los estudiantes preparan cada una de las actuaciones con gran interés y valorando la gran oportunidad de poder tocar en el espacio de referencia para la música como es el Auditori de Castelló".

Campos ha invitado a que "este año se siga disfrutando de la experiencia de unos jóvenes ilusionados en poder tocar ante el público en vivo y que representa un acercamiento a lo que será su vida profesional como músicos".

SIETE CONCIERTOS CON ESTUDIANTES

Los estudiantes del Conservatorio Superior de Música 'Salvador Seguí' recibirán al público del Auditori de Castelló en un espacio habilitado en la zona de acceso, en siete conciertos programados hasta el mes de diciembre.

Tras la primera actuación, celebrada el 14 de octubre, los jóvenes músicos ofrecerán interpretaciones en el vestíbulo del Auditori de Castelló los días 24 de octubre, 19 y 21 de noviembre, coincidiendo con los conciertos de la Orquestra de la Comunitat Valenciana; el 8 de noviembre y el 28 de diciembre, en los conciertos de la Orquestra Simfònica de Castelló y Abraham Cupeiro; y el 13 de diciembre, previo a la actuación de Mathieu Saglio.