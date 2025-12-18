Alzira aprueba el proyecto de expropiación para la ampliación del aparcamiento de Hospital de la Ribera

Archivo - Hospital de La Ribera, en Alzira - ARCHIVO

VALÈNCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alzira (Valencia) ha aprobado inicialmente esta semana el proyecto de expropiación de los terrenos necesarios para hacer posible la ampliación del aparcamiento del Hospital Universitario de la Ribera, una actuación que asumirá la Conselleria de Sanidad, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Asimismo, se trata de una actuación "reivindicada por la ciudad y por toda la comarca ante los graves problemas de accesibilidad y estacionamiento" del hospital. "Con esta aprobación, después de varias reuniones y gestiones técnicas y políticas mantenidas, el Ayuntamiento de Alzira y la Conselleria dan un paso decisivo para desbloquear una problemática estructural del equipamiento sanitario de referencia comarcal".

De acuerdo con la legislación vigente, corresponde al Ayuntamiento de Alzira la tramitación del expediente expropiatorio, en ejercicio de la potestad expropiatoria que le atribuye la ley, dado que el planeamiento urbanístico municipal prevé este ámbito como reserva de patrimonio municipal de suelo con esta finalidad.

Concretamente, el ámbito de expropiación comprende una superficie total de 32.035 m2, situada entre la carretera CV-510 al norte, la carretera de la Murta al sud, parcelas rústicas al este y los terrenos del Hospital de la Ribera al oeste.

La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Sanidad, actúa como administración beneficiaria de la expropiación, vinculada a la ampliación de la infraestructura sanitaria. El departamento autonómico ha elaborado el proyecto, asumirá el coste del justiprecio --que asciende aproximadamente a 420.000 euros, según el proyecto inicial-- y será la encargada de ejecutar posteriormente la ampliación del aparcamiento.

Con la aprobación inicial, el proyecto de expropiación se expondrá en información pública durante el plazo legal, a partir de la publicación del edicto correspondiente en el DOGV, porque las personas interesadas puedan presentar alegaciones o reclamaciones relativas a los bienes y derechos afectados. Una vez resuelto este trámite, se procederá a la aprobación definitiva del proyecto.

El concejal de Hacienda, Urbanismo y Contratación, Andrés Gomis, ha destacado que "nos encontramos ante el inicio de la resolución de una necesidad histórica de la ciudad y de toda la comarca, para poner solución a un problema que sufren cada día las personas usuarias y los profesionales sanitarios".

"Esta es una muestra clara de la colaboración entre las administraciones, después de años de gestiones y de reivindicaciones, para conseguir que la ampliación del aparcamiento del hospital sea una realidad", ha proclamado.