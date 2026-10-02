Alzira registra acumulados de 84 l/m2 en menos de una hora

Archivo - Varias personas caminan bajo la lluvia, a 15 de septiembre de 2023, en València, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALENCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Alzira ha registrado acumulados de 84 litros por metro cuadrado (l/m2) desde las 19 horas de este viernes hasta las 19.55, según ha informado en redes sociales la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), que ha detallado también que en zonas cercanas a Alzira no ha caído ninguna gota.

Por su parte, la delegación valenciana de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha subrayado en redes sociales que durante esta tarde se está produciendo una tormenta de intensidad "muy fuerte o torrencial" y movimiento lento, muy focalizada entre Alzira, la Murta y Corbera.

De acuerdo a datos de las estaciones de Avamet, se han anotado 143 l/m2 en Peñíscola, 105 en Cervera del Maestre y 102 en Cabanes.

Por debajo de 100, en las últimas horas Vinaròs ha registrado 97,2 l/m2, Benicarló 94,6, Alcalà de Xivert 94,2 y Torreblanca 93,4.