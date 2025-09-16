Amigos de la Guitarra de Valencia celebra sus 75 años con un concierto del solista Eliot Fisk

Cartel del concierto organizado por Amigos de la Guitarra - ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA GUITARRA

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Amigos de la Guitarra de Valencia, la más antigua de Europa, cumple 75 años, una efeméride que celebrará el 20 de septiembre con un concierto extraordinario en el Conservatorio Superior de Música 'Joaquín Rodrigo' de València con el solista internacional Eliot Fisk.

Durante estos tres cuartos de siglo Amigos de la Guitarra ha ofrecido más de 650 conciertos y numerosas actividades paralelas "para que este gran instrumento español nunca deje de sonar", según ha informado la entidad en un comunicado.

"Será un concierto emotivo que perdurará en la memoria de todos los oyentes que aprovechen la oportunidad de escuchar a este gran artista", señala la asociación, cuya presidenta, Rosa Gil, pronunciará unas palabras. El recital tendrá lugar a las 19.00 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.