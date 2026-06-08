'Las amistades peligrosas', 'Here comes your man' y 'Yo soy 451', entre los Premios del Público de Sala Russafa

Premios Público - SALA RUSSAFA

VALÈNCIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La XV edición de los Premios del Público de Sala Russafa arroja un palmarés con nueve categorías que reconoce el trabajo de los artistas que han pasado por el escenario del centro cultural de Russafa durante toda la temporada, excluyendo las producciones del teatro y las de su propia compañía, Arden.

'Las amistades peligrosas', 'Here comes your man', 'Yo soy 451', 'Face au mur', 'La ovejita que vino a comer', 'Ada Byron, la tejedora de números', 'Marwan, un encuentro más allá de las canciones', Clemente Carrasco y Toni Valesa son los premiados en las nueve categorías, detalla el espacio cultural valenciano.

"El IVC sigue sin clarificar si va a recuperar los Premios a las Artes Escénicas Valencianas, parece que no sean conscientes de cómo puede ayudar a impulsar un espectáculo ese tipo de reconocimientos. Pero nosotros pensamos que es imprescindible dignificar y reconocer a los artistas que pasan por la programación de la Sala Russafa, aunque sea con este pequeño gesto", manifiesta el director del centro Juan Carlos Garés, quien destaca que los espectadores tengan un papel activo a la hora de escoger el palmarés como gesto de agradecimiento y de vínculo con la cultura.

Tras las funciones, el público tiene la oportunidad de puntuarlas del 1 al 10. Al acabar la programación regular se suman las puntuaciones recibidas para hacer una nota media, de forma que no afecte el número de votos recibido y se tenga en cuenta el nivel de satisfacción de los espectadores.

Así surge un palmarés que este año ha coronado a 'Las amistades peligrosas', de alarcón&cornelles, como Mejor Espectáculo Valenciano. Un reconocimiento apadrinado por À Punt Mèdia, que aporta el galardón que recibe la compañía, para esta versión que conecta el clásico de la literatura epistolar con el siglo XXI, diseccionando temas como el poder, la seducción, los techos de cristal o el edadismo.

'Here comes your man', de la compañía Tarambana Teatro (Madrid), se ha aupado como Mejor Espectáculo Nacional, premio otorgado con la colaboración de la revista especializada ArtezBlai. Esta valiente obra habla de las consecuencias del bullying infantil sobre personas homosexuales y los tabúes que a día de hoy siguen rodeando a la diversidad afectiva.

Como Mejor Espectáculo de Danza se ha distinguido a 'Face au mur', coproducción de TransferMove (Valencia) y AlleRetrour Danse (Francia) en la que se aborda la creatividad en la edad madura y cómo el cuerpo de los bailarines recoge la memoria de lo vivido. El galardón cuenta con la colaboración de la tienda especializada Menkes y reconoce las coreografías ideadas e interpretadas por Toni Aparisi y Jesús Hidalgo.

Camel Cat (Madrid) ha recibido el Premio del Público de Sala Russafa al Mejor Espectáculo para Niños y Niñas gracias a 'La ovejita que vino a comer', una versión escénica del cuento de Steve Smallman con títeres. Una fábula tierna y divertida que habla de las amistades inesperadas y de los cuidados en un mundo cada vez más individualista. El centro comercial Nuevo Centro ha apadrinado este premio.

'Ada Byron, la tejedora de números', de La Westia (Asturias), ha resultado escogida como Espectáculo Revelación, un reconocimiento apadrinado por la web cultural Verlanga. Un galardón que reconoce la originalidad de su temática, así como en la traslación de conceptos matemáticos a escena. La obra gira alrededor de Ada Lovelace, joven matemática que en el siglo XIX ya sentó las bases de la computación y programación informática.

Fundación Bromera apadrina el premio al Mejor Texto, otorgado a Xavo Giménez por 'Yo soy 451', una versión escénica de la novela de ciencia ficción de Ray Bradbury 'Farenheit 451'. En formato de monólogo, transformando al intérprete en los diversos personajes con los que el protagonista interactúa, se narra la distopía de un mundo donde se ha prohibido la literatura.

PREMIOS MUSICAL, AL PÚBLICO Y A LA LABOR ESCÉNICA

La música ha estado presente en el palmarés con el premio Mejor Directo Musical, apadrinado por la revista especializada Mondo Sonoro CV. Este año ha recaído en Marwan por su concierto 'Un encuentro más allá de las canciones', en el que compartió anécdotas sobre su proceso creativo y trayectoria en una actuación llena de complicidades con el público.

Para agradecer a los participantes, entre todas las papeletas de votación recibidas a lo largo de la temporada se escoge una al azar como ganadora del Premio al Espectador. Un galardón entregado con la colaboración de la revista especializada Makma que consiste en un abono para dos personas valorado en 800 euros para disfrutar gratuitamente de los estrenos de todos los espectáculos programados en el teatro de Russafa la próxima temporada. Este año ha recaído en el espectador Clemente Carrasco.

Además, Sala Russafa otorga cada temporada el Premi Escena a entidades y personalidades que, con su labor, promueven las artes escénicas valencianas. Este año ha recaído en Toni Valesa, gestor cultural del Servei d'Activitats Socioculturals de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló.