Amparo Chiralt anima a difundir el talento femenino "bastante oculto durante años": "No lo podemos perder"

'Dones de Ciència' rinde tributo a esta referente de la Tecnología de los Alimentos con un mural en Benifaraig de la artista Silvia López

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La investigadora del Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos-FoodUPV Amparo Chiralt subraya que el talento femenino "durante muchos años ha estado bastante oculto" y ha animado a descubrirlo y difundirlo porque "no lo podemos perder".

Chiralt, una de las científicas valencianas más destacadas de la actualidad, referente nacional e internacional en campo de la Tecnología de los Alimentos, ha inaugurado el mural con el que el proyecto 'Dones de Ciència' le rinde tributo.

Está situado en el CEIP Manuel González Marti, en la pedanía de Benifaraig (València), localidad natal de la experta y a la que regresó en 2011 para vivir en su casa de toda la vida. El mural lo firma Silvia López, y en él destaca la figura de Amparo Chiralt en un laboratorio al aire libre lleno de color, rasgo característico de la obra de la artista de Catarroja.

La obra integra el mundo acuático y terrestre, fiel reflejo de la pasión por el medio ambiente de la investigadora valenciana. Y, distribuidos por el mural, acompañan a Amparo Chiralt diferentes probetas y matraces, así como alimentos como un racimo de uva, referente de su campo de investigación.

"Ha sido una experiencia realmente apasionante, en un entorno impresionante; un desafío totalmente nuevo para mí, pero que ha sido muy bonito. Los niños y niñas son muy curiosos y cada día les iba explicando lo que hacía; y les decía que Amparo era como una superheroína, cuya capa era su bata de laboratorio y su superpoder era transformar los materiales para salvar el planeta", ha explicado Silvia López durante la inauguración.

"Me siento muy satisfecha de estar ahí, en esa pared del colegio de mi pueblo, Benifaraig, donde me siento tan arraigada como en la ciencia".

Por su parte, Amparo Chiralt ha destacado la importancia del proyecto Dones de Ciència como "un instrumento fantástico para visibilizar la labor de las mujeres que trabajan cada día para incrementar el conocimiento y contribuir al bienestar social". "Es muy importante que las vocaciones científicas de las mujeres se potencien para aprovechar el talento femenino, que durante muchos años ha estado bastante oculto y no lo podemos perder", ha aseverado.

En su opinión, murales como los de Dones de Ciència abren puertas al interés por el trabajo científico y pone a las mujeres en el escenario de la ciencia.

"UN ESCENARIO APASIONANTE"

"Para mí, ese ha sido un escenario apasionante al que he dedicado mi vida. Me hace muy feliz que este mural pueda contribuir a transmitir esa pasión y fomentar vocaciones científicas en las niñas y niños. Con la expresión y el colorido de Silvia López, estos sentimientos florecen sobre la pared de una forma extraordinaria. Me siento muy satisfecha de estar ahí, en esa pared del colegio de mi pueblo, Benifaraig, donde me siento tan arraigada como en la ciencia", ha manifestado Amparo Chiralt.

La inauguración de este mural ha puesto el broche de oro a los actos de celebración del cincuenta aniversario del CEIP Manuel González Martí.

"Poder formar parte ya de los colegio e institutos que albergan un mural de este proyecto, que rinde tributo a tantas mujeres de referencia, y hacerlo con el homenaje a Amparo, tan arraigada a Benifaraig, ha sido el mejor cierre para este aniversario. Para nosotros, la inauguración de este mural ha sido el mejor fin de fiesta posible", ha apuntado el director del centro, Jaume Bosch.

Con el homenaje a Amparo Chiralt, el proyecto impulsado por la Universitat Politècnica de València y el Ayuntamiento de València, a través de València Innovation Capital, cuenta ya con 44 murales, realizadas por otras tantas artistas. Además, el equipo de Dones de Ciència trabaja ya en dos nuevos murales, que homenajearán, respectivamente, a Rosa Menéndez, primera presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y Pilar Carbonero, pionera de la biotecnología en España.