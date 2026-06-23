Amparo Gálvez, Premi Joia de Diamants 2026 por una trayectoria al servicio de la indumentaria valenciana

Premiada - GREMIO

VALÈNCIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gremio Artesano de Sastres y Modistas de la Comunitat Valenciana ha concedido el Premi Joia de Diamants 2026, su máximo galardón, a la indumentarista Amparo Gálvez por una trayectoria profesional marcada por la excelencia, la sensibilidad artística y una profunda vocación por preservar y transmitir un patrimonio que constituye una de las expresiones culturales más representativas del pueblo valenciano. También distinguió a Orfebres Montoya y a Rafa Martí por su contribución a la preservación y proyección de este legado artesanal.

El Premi Joia de Diamants es un reconocimiento concebido para rendir homenaje a aquellas personas y firmas que, con su trabajo, dedicación y compromiso, contribuyen a dignificar el oficio y a mantener viva la esencia de la indumentaria tradicional valenciana.

A lo largo de los años, Amparo Gálvez ha sabido conjugar el respeto por las técnicas y conocimientos heredados con una mirada personal y rigurosa, convirtiéndose en una profesional admirada por sus compañeros y en una figura de referencia para las nuevas generaciones. Su trabajo no solo ha contribuido a embellecer la indumentaria valenciana, sino también a reforzar el sentimiento de pertenencia a una tradición que encuentra en artesanos y creadores a sus mejores custodios, destacan desde la organización gremial.

La junta de gobierno del Gremio de Sastres y Modistas quiso asimismo reconocer la labor de Orfebres Montoya, merecedores de la Mención Especial Premi Joia de Diamants 2026, por su sobresaliente aportación al arte de la orfebrería valenciana, disciplina imprescindible para comprender la riqueza y singularidad de nuestra indumentaria festiva.

Además, Rafa Martí recibió una Mención Especial por su constante implicación en la promoción, divulgación y defensa de las costumbres y valores asociados a la indumentaria tradicional valenciana.

El acto, celebrado el pasado viernes en Novotel Valencia Lavant, congregó a numerosos familiares, amigos, profesionales del sector y representantes del tejido asociativo y cultural valenciano, en una noche de emociones compartidas en la que el gremio quiso agradecer especialmente el afecto y la cercanía que los homenajeados han demostrado a lo largo de los años hacia el colectivo gremial.

AGUJA DE ORO BLANCO, DIAMANTES Y ZAFIROS

Más allá de la entrega de unas distinciones, el carácter singular del Premi Joia de Diamants reside también en la pieza que se entrega a la persona galardonada. Se trata de una joya exclusiva realizada artesanalmente por la firma Art Antic, consistente en una elegante aguja elaborada en oro blanco, diamantes y zafiros, presidida en su centro por el sello del Gremio Artesano de Sastres y Modistas de la Comunitat Valenciana.

Una pieza concebida para trascender el ámbito de la distinción honorífica y convertirse en un símbolo de pertenencia, gratitud y legado, atesorada con especial emoción por quienes tienen el privilegio de recibirla.

Con este reconocimiento, la institución gremial reafirma su voluntad de seguir visibilizando a las personas que, desde la discreción del taller, la creatividad artística o la divulgación cultural, engrandecen día a día el oficio.