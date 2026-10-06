'Anatomía de un genio': la Filmoteca presenta un libro colectivo sobre Billy Wilder y proyecta 'El apartamento'

La Filmoteca acoge la presentación del lobro 'Billy Wilder. Anatomía de un género' - GVA

VALÈNCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana acogerá este miércoles 7, a las 18.30 horas, la presentación del libro colectivo 'Billy Wilder. Anatomía de un genio', volumen número 22 de la Colección Nosferatu, editada por Donostia Kultura y la Filmoteca Vasca con la colaboración del Institut Valencià de Cultura, Tabakalera y el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

La presentación se celebrará antes de la proyección de 'El apartamento' (1960), uno de los títulos más destacados en la extensa filmografía de Wilder. El largometraje, protagonizado por Jack Lemmon, Shirley MacLaine y Fred MacMurray, volverá a proyectarse el sábado 10 a las 20.15 horas.

'Billy Wilder. Anatomía de un genio' será presentado por el crítico e historiador cinematográfico Luis Alegre, coordinador del ejemplar, y por la periodista Marta Medina, una de las autoras que participan en esta monografía colectiva, avanza Cultura de la Generalitat.

El libro acompaña a la extensa retrospectiva sobre el cineasta austríaco que programa la Filmoteca del 17 de enero al 26 de diciembre de 2026, en colaboración con Donostia Kultura, Filmoteca Vasca, el Festival de San Sebastián y Tabakalera.

La publicación incluye dos entrevistas. La primera fue sugerida por Fernando Trueba y realizada por el productor cubano Nat Chediak a Joseph McBride, uno de los historiadores cinematográficos de mayor prestigio en Estados Unidos y autor de una gran biografía sobre Wilder no traducida en España: 'Billy Wilder: Dancing on the Edge'. Su conocimiento personal y su exhaustiva investigación le permiten aportar informaciones poco conocidas sobre el director centroeuropeo.

La segunda entrevista consiste en una conversación de Luis Alegre con Fernando Trueba, uno de los cineastas españoles que mejor conoce la vida y la obra de Billy Wilder, puesto que mantuvo una larga amistad con el director de 'El apartamento' hasta su fallecimiento en 2002.

Además de las entrevistas, el libro reúne textos de Luis Alegre, Jesús Angulo, Felipe Cabrerizo, Carlos Calvo, Quim Casas, Antón Castro, José Luis Castro de Paz, Nat Chediak, Elsa Fernández-Santos, Daniel Gascón, Mariano Gistaín, Carlos F. Heredero, Julieta Martialay, Marta Medina, Ana Merino, Oti Rodríguez Marchante y Manuel Vilas.

"He contado con la colaboración de diecinueve personas, de muy diversos perfiles y generaciones, del ámbito del cine, la crítica, la investigación, el periodismo o la literatura. Cada cual tenemos nuestro Billy Wilder y el de cada una de esas personas, de un modo u otro, se ha colado en sus artículos o testimonios. He procurado que el conjunto de las miradas abarque buena parte de las infinitas aristas del inabarcable Wilder, brinde las claves de su vida, obra, personalidad, estilo o ideología, e ilumine sobre esa manera tragicómica, tan suya y seductora, de ver el mundo y, como quien no quiere la cosa, de hurgar en los recovecos de la naturaleza humana", explica Luis Aguirre.

'UNO DOS, TRES' E 'IRMA LA DULCE'

La retrospectiva sobre Billy Wilder continuará en octubre con la exhibición de tres de sus películas. Además de 'El apartamento', la Filmoteca proyectará el sábado 17, a las 18 horas, y el domingo día 18, a las 20 horas, 'Uno, dos, tres' (1960). La sesión del sábado 17 contará con servicio de ludoteca cultural para menores de 4 a 12 años, previa compra de la entrada en línea antes de las 14 horas del viernes 16.

La programación del mes se completará con 'Irma la dulce' (1963), una comedia musical protagonizada por Jack Lemmon y Shirley MacLaine, que se podrá ver el viernes 30 a las 18 horas y el domingo 1 de noviembre a las 19.30 horas.