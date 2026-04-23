Andrea Torres gana el concurso Shortpitch 2026 del Skyline Benidorm Film Festival con 'Mi casa en una maleta' - SKYLINE BENIDORM FILM FESTIVAL

ALICANTE, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

'Mi casa en una maleta', producción dirigida por Andrea Torres y producida por Jarana Films, ha ganado el concurso Shortpitch 2026 del Skyline Benidorm Film Festival, según ha indicado la organización del evento en un comunicado.

El jurado ha resaltado de esta obra su "visión esperanzadora con la que aborda la realidad de las personas que viven en el espectro autista, su narrativa poética y su capacidad de mostrar la ciudad de Benidorm desde la doble perspectiva de la liberación y el sosiego".

Por su parte, la mención especial ha sido para 'Kubalita', de Sonia Bautista-Alarcón, producido por Gamera Studios, por "rescatar del olvido una historia silenciada que es un hito en el deporte español y poner rostro a las mujeres y sus luchas por la igualdad y la dignidad".

Los organizadores del certamen han abundado en que el premio Shortpitch del Skyline Benidorm Film Festival "no es únicamente un reconocimiento simbólico, sino un paquete integral de apoyo valorado en más de 23.000 euros en servicios profesionales, destinado a cubrir las distintas fases del desarrollo y producción de un cortometraje".

Así, el proyecto ganador accede a un "ecosistema de colaboraciones" que incluye asesoría legal, servicios técnicos, postproducción, distribución, accesibilidad, sostenibilidad y acompañamiento profesional, lo que configura "un impulso real para que el cortometraje pueda materializarse con garantías dentro del sector".

Según han resaltado los impulsores de la iniciativa, "este modelo se apoya en la implicación de empresas y entidades especializadas que forman parte activa del concurso, aportando no solo recursos, sino también conocimiento, red profesional y acompañamiento estratégico".

"Entre estos agentes se encuentran distintas entidades que colaboran en la facilitación de los rodajes en la ciudad, contribuyendo a reforzar el vínculo entre los proyectos y el territorio", han apuntado.

Las bases del concurso establecen que los proyectos deben contemplar su rodaje en Benidorm, en un modelo en el que "creación audiovisual e identidad local avanzan de la mano, convirtiendo la ciudad no solo en sede del festival, sino también en escenario de nuevas historias", han concluido.