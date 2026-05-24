Andrés Ballesteros y Rodrigo Madrid protagonizan las charlas del Corpus Christi en su 700 aniversario

Danza - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de València ha organizado dos charlas culturales en el marco de la programación oficial del Corpus Christi 2026, una edición que conmemora el 700 aniversario de una de las festividades más antiguas y representativas de la ciudad, con la participación del pianista, Rodrigo Madrid, y el licenciado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Andrés Ballesteros.

Las conferencias, gratuitas y abiertas al público hasta completar aforo, tendrán lugar los próximos días 25 y 26, a las 19.30 horas, en el Palacio de la Exposición, y permitirán profundizar en dos de los elementos patrimoniales más representativos de la 'Festa Grossa': la Danza de los Infantillos del Corpus y la Roca de la Fama.

La concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil, ha destacado que estas charlas "forman ya parte de la programación tradicional del Corpus y representan una oportunidad para conocer y difundir el importante legado histórico, artístico y cultural que rodea a una de las celebraciones singulares, más antiguas y representativas de València".

Gil ha subrayado, además, que el 700 aniversario del Corpus Christi "es un momento especialmente significativo para seguir impulsando la protección y divulgación de las tradiciones, patrimonio y de todas aquellas manifestaciones culturales y religiosas que forman parte de la historia de València".

La edil también ha recordado que el Ayuntamiento de València, a través de la Delegación de Fiestas y Tradiciones, ha formalizado recientemente su adhesión y apoyo institucional al expediente para la declaración de la Danza de los Infantillos del Corpus como Bien de Interés Cultural (BIC).

"Estamos hablando de una tradición histórica recuperada en 2010 después de casi dos siglos desaparecida, que hoy vuelve a ocupar el lugar que merece dentro del Corpus valenciano", ha manifestado, a la vez que ha señalado: "Es nuestra responsabilidad proteger y preservar este legado para las próximas generaciones".

LA RECUPERACIÓN DE LA DANZA DE LOS INFANTILLOS

La primera conferencia tendrá lugar este lunes bajo el título 'La Danza de los Infantillos del Corpus', y será impartida por Rodrigo Madrid Gómez, pianista, clavecinista, organista, musicólogo y director especializado en la investigación de la música barroca española, europea e hispanoamericana.

El ponente es doctor en Filosofía y Letras por la Universitat de València y académico de distintas instituciones culturales valencianas. Además, Madrid Gómez fue el responsable de recuperar y reconstruir en 2010 esta histórica danza desaparecida desde 1816.

Actualmente, la representación de la Danza de los Infantillos cuenta con la participación del cuerpo de baile del Conservatorio Profesional Municipal de Danza de Riba-roja del Túria, junto con la Capella Saetabis, el Consortiun Vocale Valentiae y los niños solistas de la Escolanía de Nuestra Señora de los Desamparados.

Durante la ponencia se abordará el proceso de recuperación histórica y musical de estas danzas compuestas por Juan Bautista Comes en el siglo XVII, así como su importancia dentro del ceremonial del Corpus Christi valenciano.

La segunda conferencia se celebrará el próximo martes 26 de mayo bajo el título 'Recuperando los orígenes pictóricos de la Roca de la Fama del Corpus', a cargo de Andrés Ballesteros Labrado, licenciado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Universitat Politècnica de València (UPV) y especialista en restauración de patrimonio histórico valenciano.

Con más de 25 años de experiencia en conservación y restauración, Ballesteros ha participado en importantes intervenciones sobre conjuntos históricos y artísticos de la Comunitat Valenciana y ha desarrollado una "destacada" labor investigadora vinculada al patrimonio cultural valenciano.

La conferencia profundizará en el estudio realizado sobre la histórica Roca de la Fama, y se centrará en la identificación de sus estratos pictóricos originales y en la recuperación de elementos ocultos bajo sucesivas policromías y repintes realizados durante el siglo XX.