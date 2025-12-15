Andy presentará su nuevo proyecto en solitario en el Palacio de Congresos de València - E! FEST

VALÈNCIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Andy inicia un nuevo capítulo en solitario dentro su carrera artística y lo presentará en directo el próximo 20 de marzo en el Palacio de Congresos de València, en un concierto que forma parte de la programación de E! Fest.

En su actual etapa, Andy se adentra en un relato más íntimo y personal, fruto de más de dos décadas de experiencia sobre los escenarios. Apuesta por una propuesta que mira hacia dentro, donde la emoción, la honestidad y la madurez creativa marcan el camino, sin renunciar a la esencia que siempre ha definido su música, explican los organizadores.

Este nuevo capítulo, que tiene como punto de partida el lanzamiento de 'Marioneta', supone "un ejercicio de libertad artística y de reencuentro con el público", con canciones que reflejan su evolución personal y musical y anticipan el sonido de su próximo trabajo discográfico.

Andy Morales, conocido por su trayectoria junto a Andy & Lucas, ha vendido millones de discos y ha recorrido escenarios de todo el mundo. Hoy, como artista solista y de la mano de la oficina de representación GTS, afronta esta etapa "con una visión renovada, manteniendo su identidad artística y fortaleciendo el vínculo con su público".

El concierto de València será una oportunidad para disfrutar de este nuevo proyecto en directo, en un formato "cuidado y cercano", donde la emoción y la conexión con el público serán las grandes protagonistas. Las entradas están disponibles a través de la web de E! Fest.