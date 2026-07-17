M. Àngels Francés, nueva presidenta de la Acadèmia Valenciana de Llengua

Nueva junta de gobierno de la AVL con la presidenta, M. Àngels Francés, en el centro. - AVL

VALÈNCIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La filóloga alcoyana M. Àngels Francés ha sido elegida presidenta de la Acadèmia Valenciana de Llengua (AVL). El pleno de la institución normativa ha aprobado la renovación de la Junta de Gobierno, que estará integrada, además de por la nueva máxima responsable, por Rosa Agost, como vicepresidenta; Immaculada Cerdà, como secretaria, y Vicenta Tasa y Carles Segura, como vocales.

La sesión plenaria, celebrada este viernes, ha respaldado por unanimidad a Francés como presidenta de la institución. En la actualidad ocupaba el cargo de vocal y en estas elecciones se presentaba como candidata a la Presidencia de la Acadèmia.

Después se han votado el resto de candidatos a ocupar los cargos que forman la Junta de Gobierno. Rosa Agost ha sido elegida para ocupar la Vicepresidencia; Immaculada Cerdà será secretaria de la AVL, cargo que ya ocupaba en la anterior Junta de Gobierno; para ostentar la primera vocalía ha sido elegida Vicenta Tasa, que entra por primera vez en el órgano de dirección, y la segunda vocalía la ejercerá Carles Segura, que tomó posesión del cargo de académico el pasado 17 de junio. Todos ellos han recibido el apoyo de los académicos presentes.

Según explica la AVL en un comunicado, el ordenamiento jurídico prevé que la presidencia de la institución no se haga efectiva hasta que no se publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y no se haya tomado posesión en un acto público y solemne.

La nueva presidenta de la Academia es la tercera mujer que ocupa la máxima representación de la AVL, después de Ascensió Figueres y de Verònica Cantó, a quien sucede en el cargo. Nacida en Alcoi en 1976, es catedrática de literatura contemporánea en la Universitat d'Alacant, licenciada y doctora en Filología Catalana (1998) y licenciada en Filología Inglesa (2003, premio extraordinario de licenciatura). Entró en la AVL en 2021, en la segunda renovación de la institución realizada por cooptación.

INSPIRADA POR MARC GRANELL

Francés se ha inspirado en un poema de Marc Granell para explicar los objetivos de su candidatura, que quiere "consolidar los hitos logrados por la institución en sus veinticinco años de historia y dar respuesta a las necesidades presentes y futuras de los hablantes del valenciano".

"A tots ens agermana hui la defensa del valencià, la llengua fèrtil, viva, que arrela en els nostres avantpassats i que és unitària i diversa, pròpia i compartida" ("A todos nos hermana hoy la defensa del valenciano, la lengua fértil, viva, que arraiga en nuestros antepasados y que es unitaria y diversa, propia y compartida"), ha exclamado.

Además, la nueva presidenta de la AVL ha enmarcado las prioridades de la institución en dos grandes ámbitos: la normativización y la normalización. "Es asunto nuestro justamente velar por el uso normal del valenciano y elaborar la normativa, puesto que estos son los pilares sobre los que se edifica la AVL. Esa doble misión tiene que ser el centro de nuestros esfuerzos, el norte que no podemos perder, a pesar del ruido ambiental que nos rodea y que a menudo nos aboca a discusiones estériles", ha proclamado.

Así mismo, Francés ha recordado el trabajo que se hace, diariamente, a la AVL por la normativización. En este sentido, defiende que la normativa del valenciano tiene que ser entendida como "una guía, como una seguridad para el hablante nativo o recién llegado que, con las herramientas de la Acadèmia, encuentre lo que necesita para expresarse en el mundo del siglo XXI".

Por eso, ha remarcado que la AVL, como institución pública encargada de la normativización del valenciano, "tiene la responsabilidad de analizar las oportunidades que las nuevas herramientas tecnológicas prestan a la adquisición y perfeccionamiento de las habilidades lingüísticas, y proporcionar los recursos adecuados a la ciudadanía contemporánea, para la cual tenemos que ser de máxima utilidad".

Por lo que respecta a la normalización, Francés ha asegurado ser consciente de "la situación crítica" que amenaza el valenciano. A pesar de que el conocimiento de la lengua está en máximos históricos gracias a la enseñanza, "el uso social de la lengua atraviesa momentos difíciles y preocupantes", ha dicho.

Por eso, su compromiso para reorientar esta coyuntura pasa por la difusión del patrimonio escrito y oral; el asesoramiento y la colaboración en el enderezamiento de la deriva hacia la sustitución lingüística, y la transferencia de conocimiento, textos y recursos a la sociedad.

Finalmente, se ha comprometido a "contribuir a fortalecer la autoestima de los hablantes y el prestigio social del valenciano, especialmente entre los jóvenes, buscando líneas de entendimiento con aquellos que, como la Acadèmia, trabajan por la defensa de una lengua digna, desde el rigor con la norma, pero próxima a la gente y útil para vivir".

"FARO CIENTÍFICO, CULTURAL Y CÍVICO"

En su intervención, Rosa Agost ha subrayado que la AVL es "uno de los faros científicos, culturales y cívicos del pueblo valenciano" y ha defendido que la nueva Junta de Gobierno, de la cual ya es vicepresidenta, tiene que "continuar velando por el rigor académico de la Academia cimiento de nuestra credibilidad".

Así mismo, ha insistido que la ciencia "solo tiene sentido si se transfiere a la ciudadanía". "Tenemos un compromiso de servicio social. El destino del valenciano está en nuestras manos, pero también en las de cada persona que vive en esta tierra", ha expresado reivindicando la importancia de trabajar por el valenciano abrazando toda la riqueza de sus hablas.

"Cada palabra de la lengua, de arriba abajo de nuestro territorio, tiene que encontrar en esta Acadèmia amparo, estudio y celebración", ha expresado.

En la defensa de su candidatura, Immaculada Cerdà ha recordado que la Secretaría de la AVL tiene la misión de hacer posible el trabajo de las secciones y comisiones, la coordinación entre los académicos y el personal de la casa, y la gestión de todos los compromisos que adquiere la institución cuando aprueba los presupuestos.

"Repito esta candidatura con la ilusión de quien cree en el proyecto y en el potencial de la AVL. Continuaré trabajando desde la humildad, pero con la ambición de hacer una Acadèmia cada vez más fuerte, visible, próxima y ligada a la sociedad", ha reivindicado Cerdà en el pleno.

Por su parte, Vicenta Tasa ha defendido la utilidad de la institución normativa del valenciano y ha apostillado: "Solo tenemos sentido si somos una institución útil y al servicio de la sociedad. La fuerza de la AVL descansa también en su capacidad para ofrecer orientación y recursos a la ciudadanía, a los profesionales y a las instituciones que usan el valenciano cada día. Y esto nos compromete a todos los académicos", ha indicado.

Carles Segura ha recordado su reciente incorporación a la institución, y ha destacado que contribuirá en el trabajo de la Junta de Gobierno con "la sensibilidad de un sur que a menudo ha vivido la lengua de una manera más frágil y con la experiencia de un nuevo hablante que sabe que la confianza precede la perfección".

"Querría ayudar a continuar haciendo de la Acadèmia una institución rigurosa, pero próxima; capaz de ordenar la lengua y también de dar seguridad a los hablantes y de ayudar a la gente a vivir el valenciano con naturalidad", ha concluido.